УЕФА откроет дело по матчу «Бенфики» с «Реалом»

УЕФА откроет дисциплинарное дело по итогам стыкового матча Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1).
Матч останавливали во втором тайме после того, как вингер «Мадрида» Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«Килиану Мбаппе и всем присутствовавшим игрокам будет предложено дать показания. Будет очень сложно докааать оскорбление, если это не удастся, то никаких санкций не будет», – написал источник.
- Винисиус забил единственный гол в матче на 50-й минуте.
- Ответная игра состоится 25 февраля.
Источник: страница Madrid Universal в соцсети X