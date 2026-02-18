УЕФА откроет дело по матчу «Бенфики» с «Реалом»

УЕФА откроет дисциплинарное дело по итогам стыкового матча Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1).

Матч останавливали во втором тайме после того, как вингер «Мадрида» Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Килиану Мбаппе и всем присутствовавшим игрокам будет предложено дать показания. Будет очень сложно докааать оскорбление, если это не удастся, то никаких санкций не будет», – написал источник.