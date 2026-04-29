Дембеле объяснил, что случилось с «ПСЖ» при счете 5:2 в матче с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о победе над «Баварией» в первом полуфинале Лиги чемпионов (5:4).

«Две большие команды, которые атакуют и не задают лишних вопросов. Это полуфинал Лиги чемпионов. Мы довольны результатом, хотя при счете 5:2 мы чуть-чуть бросили играть. Не хватило всего понемногу.

Это был невероятный матч. Мы поедем в Мюнхен, чтобы выиграть и выйти дальше. Мы не будем менять нашу философию: будем атаковать, и они будут атаковать», – сказал Дембеле.