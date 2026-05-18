Определились 24 участника общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

По итогам матчей национальных чемпионатов, прошедших в пятницу, субботу и воскресенье, еще 4 клуба завоевали право выступить в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Ими стали «Астон Вилла», «Штутгарт», «Наполи» и «Лилль». Всего известны уже 24 участника.

«Астон Вилла» после победы над «Ливерпулем» (4:2) в матче 37-го тура АПЛ гарантировала себе итоговое место не ниже 5-го. Перед последним туром у бирмингимцев, занимающих 4-ю строчку, на счету 62 очка. Их уже не сможет догнать «Борнмут», идущий 6-м с 55 баллами («вишни» провели на игру меньше), и команды, расположенные ниже.

У Англии 4 гарантированные путевки в общий этап Лиги чемпионов, при этом страна получила дополнительную 5-ю квоту благодаря результатам выступлений в еврокубках в этом сезоне.

«Штутгарт» занял итоговое 4-е место в чемпионате Германии. В последнем туре команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (2:2) в гостях и закончила сезон с 62 баллами. Однако «Хоффенхайм» не смог воспользоваться потерей очков конкурента – команда в гостях проиграла «Боруссии М» (0:4) и осталась 5-й с 61 баллом. «Байер» в последнем туре сыграл вничью дома с «Гамбургом» (1:1) и стал 6-м с 59 очками. Напрямую от Германии в общий этап ЛЧ выходит 4 клуба.

«Наполи» в гостях победил «Пизу» со счетом 3:0 в матче 37-го тура чемпионата Италии и гарантировал себе место не ниже 3-го. От Италии напрямую в общий этап ЛЧ выходит 4 клуба. Неаполитанцев, занимающих 2-е место с 73 очками, уже точно не догонят «Комо» и «Ювентус», которые занимают 5-6-е места с 68 баллами.

«Лилль» остался на 3-м месте в чемпионате Франции, несмотря на домашнее поражение от «Осера» (0:2) в последнем туре. Однако этим не воспользовались конкуренты. «Лион» на своем поле был разгромлен «Лансом» (0:4), а «Ренн» на выезде проиграл «Марселю» (1:3).

«Лилль» набрал 61 очко, «Лион» стал 4-м с 60 баллами, а «Ренн» с 59-ю опустился на 6-ю строчку, поскольку пропустил вперед «Марсель» по разнице мячей. Напрямую от Франции в общий этап выходят 3 клуба, «Лион» сыграет в квалификации.