Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Определились 24 участника общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

18 мая, 08:42

По итогам матчей национальных чемпионатов, прошедших в пятницу, субботу и воскресенье, еще 4 клуба завоевали право выступить в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Ими стали «Астон Вилла», «Штутгарт», «Наполи» и «Лилль». Всего известны уже 24 участника.

«Астон Вилла» после победы над «Ливерпулем» (4:2) в матче 37-го тура АПЛ гарантировала себе итоговое место не ниже 5-го. Перед последним туром у бирмингимцев, занимающих 4-ю строчку, на счету 62 очка. Их уже не сможет догнать «Борнмут», идущий 6-м с 55 баллами («вишни» провели на игру меньше), и команды, расположенные ниже.

У Англии 4 гарантированные путевки в общий этап Лиги чемпионов, при этом страна получила дополнительную 5-ю квоту благодаря результатам выступлений в еврокубках в этом сезоне.

«Штутгарт» занял итоговое 4-е место в чемпионате Германии. В последнем туре команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (2:2) в гостях и закончила сезон с 62 баллами. Однако «Хоффенхайм» не смог воспользоваться потерей очков конкурента – команда в гостях проиграла «Боруссии М» (0:4) и осталась 5-й с 61 баллом. «Байер» в последнем туре сыграл вничью дома с «Гамбургом» (1:1) и стал 6-м с 59 очками. Напрямую от Германии в общий этап ЛЧ выходит 4 клуба.

«Наполи» в гостях победил «Пизу» со счетом 3:0 в матче 37-го тура чемпионата Италии и гарантировал себе место не ниже 3-го. От Италии напрямую в общий этап ЛЧ выходит 4 клуба. Неаполитанцев, занимающих 2-е место с 73 очками, уже точно не догонят «Комо» и «Ювентус», которые занимают 5-6-е места с 68 баллами.

«Лилль» остался на 3-м месте в чемпионате Франции, несмотря на домашнее поражение от «Осера» (0:2) в последнем туре. Однако этим не воспользовались конкуренты. «Лион» на своем поле был разгромлен «Лансом» (0:4), а «Ренн» на выезде проиграл «Марселю» (1:3).

«Лилль» набрал 61 очко, «Лион» стал 4-м с 60 баллами, а «Ренн» с 59-ю опустился на 6-ю строчку, поскольку пропустил вперед «Марсель» по разнице мячей. Напрямую от Франции в общий этап выходят 3 клуба, «Лион» сыграет в квалификации.

Еще по теме:
Тренер «ПСЖ» высказался о предстоящем финале с «Арсеналом»
«Арсенал» проявил жадность перед финалом Лиги чемпионов 1
Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Астон Вилла Штутгарт Наполи Лилль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
5
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
«Спасибо за все, легенда»: Кокорин покинул «Арис»
16:15
7
Все новости
Все новости
Королевское будущее: кто такой Тьяго Питарч
09:58
Определились 24 участника общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
18 мая
Тренер «ПСЖ» высказался о предстоящем финале с «Арсеналом»
17 мая
«Арсенал» проявил жадность перед финалом Лиги чемпионов
14 мая
1
Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
14 мая
Раскрыты призовые игрокам «Реала» за несостоявшийся выход в полуфинал ЛЧ
13 мая
ВидеоРеакция жены Сафонова на обращение порнозвезды Мэри Рок
13 мая
9
ВидеоРоссийская порнозвезда пообещала Сафонову «жаркую ночь» за каждый сейв в финале ЛЧ
13 мая
8
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Защитник «Арсенала» пропустит финал Лиги чемпионов
12 мая
1
ВидеоВо Франции показали специальную подготовку Сафонова к финалу Лиги чемпионов
12 мая
2
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Известны уже 18 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
11 мая
Черчесов дал Сафонову установку на финал Лиги чемпионов против «Арсенала»
10 мая
1
Мостовой назвал фаворита финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал»
9 мая
1
«ПСЖ» совершил благородный поступок перед финалом ЛЧ
9 мая
2
Букмекеры определили фаворита финала ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
9 мая
1
Реакция Мостового на травму Сафонова за три недели до финала ЛЧ
9 мая
4
Павлюченко удивлен исходом полуфинала Лиги чемпионов
9 мая
2
Раскрыт заработок финалистов Лиги чемпионов
9 мая
Губерниев определил лицо российского спорта в мире – это футболист
8 мая
8
Двое воспитанников Слуцкого сыграют в финале Лиги чемпионов
8 мая
4
Кафанов оценил игру Сафонова в полуфинале Лиги чемпионов
8 мая
1
Мостовой раскрыл, поедет ли он финал Лиги чемпионов
8 мая
6
Семин двумя словами описал игру Сафонова в ответном полуфинале ЛЧ с «Баварией»
7 мая
Кейн повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
7 мая
2
Аршавин ответил, поедет ли на финал Лиги чемпионов
7 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 