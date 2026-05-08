Губерниев определил лицо российского спорта в мире – это футболист

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил значение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей Сафонов здесь и сейчас лицо нашего спорта в мире! Впервые в истории российский футболист выходит снова в финал футбольной ЛЧ! Гордимся!» – написал Губерниев.