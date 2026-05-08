Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев определил лицо российского спорта в мире – это футболист

Губерниев определил лицо российского спорта в мире – это футболист

8 мая, 15:53
8

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил значение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей Сафонов здесь и сейчас лицо нашего спорта в мире! Впервые в истории российский футболист выходит снова в финал футбольной ЛЧ! Гордимся!» – написал Губерниев.

  • «ПСЖ» во втором сезоне подряд дошел до финала Лиги чемпионов.
  • Сафонов был основным голкипером «ПСЖ» на всех стадиях плей-офф этого сезона.
  • Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште. Соперник «ПСЖ» – «Арсенал».
  • 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Он, за исключением последней встречи Лиги 1 с «Лорьяном», беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье. В составе парижан голкипер суммарно пропустил 38 голов в 41 матче, записав в свой актив 18 сухих встреч.

Еще по теме:
Сафонов пропустил во всех 5 матчах сезона
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1 3
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe 15
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1778245330
губа лучше всего умеет лизать и подлизывать "по ветру"....
Ответить
Бумбраш
1778250638
Нет,это гребец на лодке без мотора)
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1778255917
Губа мелет,а сам думает,может при встрече Дырафонов ему отстегнёт...
Ответить
Volrad777
1778256266
И это чистая правда хотя губа жжёт
Ответить
АлексМак
1778259829
молодца
Ответить
slavа0508
1778605574
Бред ...здесь больше заслуга команды ...мотя не тащил команду не в том розыгрыше не в этом ...
Ответить
Главные новости
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
1
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
2
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
2
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
3
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
2
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
23
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
15
Все новости
Все новости
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
11 сентября
1
Символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов
11 сентября
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
11 сентября
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
11 сентября
15
Тренер «Баварии» прокомментировал разгром норвежского клуба
11 сентября
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче в Лиге чемпионов
11 сентября
Тренер «Манчестер Юнайтед» похвалил клуб из Азербайджана после разгрома
11 сентября
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
11 сентября
1
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
10 сентября
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
10 сентября
3
Лига чемпионов. «Шахтер» начал турнир с ничьей (1:1)
10 сентября
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
10 сентября
6
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
10 сентября
5
Павлюченко оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
3
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
10 сентября
4
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
10 сентября
4
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
10 сентября
8
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
10 сентября
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
10 сентября
2
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
10 сентября
8
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
9 сентября
7
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
9 сентября
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
9 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+