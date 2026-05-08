Губерниев определил лицо российского спорта в мире – это футболист

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил значение вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Матвей Сафонов здесь и сейчас лицо нашего спорта в мире! Впервые в истории российский футболист выходит снова в финал футбольной ЛЧ! Гордимся!» – написал Губерниев.
- «ПСЖ» во втором сезоне подряд дошел до финала Лиги чемпионов.
- Сафонов был основным голкипером «ПСЖ» на всех стадиях плей-офф этого сезона.
- Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште. Соперник «ПСЖ» – «Арсенал».
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Он, за исключением последней встречи Лиги 1 с «Лорьяном», беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье. В составе парижан голкипер суммарно пропустил 38 голов в 41 матче, записав в свой актив 18 сухих встреч.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева