Раскрыт заработок финалистов Лиги чемпионов

Стало известно, сколько денег заработали «ПСЖ» и «Арсенал» в этом сезоне Лиги чемпионов.

Они сыграют в финале 30 мая в Будапеште.

Доход парижан составил 139,4 миллиона евро, лондонцев – 143,2 миллиона.

«Арсенал» заработал больше всех в текущем розыгрыше ЛЧ.