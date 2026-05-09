Раскрыт заработок финалистов Лиги чемпионов

Стало известно, сколько денег заработали «ПСЖ» и «Арсенал» в этом сезоне Лиги чемпионов.
Они сыграют в финале 30 мая в Будапеште.
Доход парижан составил 139,4 миллиона евро, лондонцев – 143,2 миллиона.
«Арсенал» заработал больше всех в текущем розыгрыше ЛЧ.
- УЕФА выплачивает около 2 млн евро за победу и 700 тысяч за ничью.
- Также клубы получают дополнительные бонусы за итоговое место в таблице общего этапа и выход в следующий раунд турнира.
- Победитель финала заработает еще 6,5 млн евро.
Источник: RMC Sport