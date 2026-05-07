Аршавин оценил игру Сафонова в полуфинале ЛЧ с «Баварией»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов. В полуфинале парижане прошли «Баварию».

«Естественно, ПСЖ уже давно является европейским грандом. Выиграли Лигу чемпионов, сейчас в финале, были в финале клубного чемпионата мира. Понятно, что они сейчас обладают одним из сильнейших составов.

Что касается Матвея Сафонова, то он в полном порядке, был, есть и скорее всего, будет», – сказал Аршавин.