Аршавин оценил игру Сафонова в полуфинале ЛЧ с «Баварией»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов. В полуфинале парижане прошли «Баварию».
«Естественно, ПСЖ уже давно является европейским грандом. Выиграли Лигу чемпионов, сейчас в финале, были в финале клубного чемпионата мира. Понятно, что они сейчас обладают одним из сильнейших составов.
Что касается Матвея Сафонова, то он в полном порядке, был, есть и скорее всего, будет», – сказал Аршавин.
- Сафонов – первый российский футболист в истории, дважды вышедший в финал Лиги чемпионов.
- Французское издание L’Équipe поставило российскому голкиперу 7 баллов по десятибалльной шкале за ответную игру с «Баварией».
- Финал ЛЧ пройдет 30 мая в Будапеште. «ПСЖ» сыграет против «Арсенала».
Источник: ТАСС