  • Бывший футболист «Уфы» высказался о ценах на продукты: «Огурцы по 400 рублей – это неадекватно»

Бывший футболист «Уфы» высказался о ценах на продукты: «Огурцы по 400 рублей – это неадекватно»

Вчера, 13:14
15

Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин недоволен резким повышением цен на продукты в России. Он взял в пример огурцы и помидоры.

– Взбесил ли рост цен на что‑то конкретное лично вас за последнее время?

– На самом деле, задумался об этом, когда недавно увидел огурцы за 400 рублей. Почему‑то именно они всегда ассоциировались с чем‑то очень дешевым, ощущались доступным товаром. Может, я раньше не замечал просто рост цен на них. Но для меня огурцы по 400 рублей – это прямо не очень адекватно. Понятно, что они есть и дешевле, но в среднем, если зайдешь в магазин, то там пачки фасованные по 500 грамм – около 250 рублей. То есть динамику цен можно проследить. Честно, не могу точно вспомнить, сколько они стоили два‑три года назад, но мне кажется, килограмм был рублей за 200 плюс‑минус, максимум. Опять же, я огурцы не очень люблю, хотя понимаю пользу. И как будто покупать то, что тебе не сильно нравится за такие деньги… Кажется, что это немножко неправильно.

Игорь Дивеев и Николай Комличенко недавно подмечали, как сильно помидоры подорожали.

– Помидоры – да. Но их еще можно найти хорошие в пачке рублей за 400. Уверен, что для большого процента населения России это тоже дорого, но я просто за эту цену хотя бы чувствую вкус и запах. А огурцы в целом нейтральный продукт, за который как будто обидно платить такие деньги. За помидоры 900 рублей ни разу в жизни пока еще не отдавал, но 400 не жалко, если они вкусные.

Император 1
1778840599
Зачем это тут публиковать, у нас люди что-ли не могут сходить в магазин и цены узнать? Специально для объедкина новости что-ли.
Ответить
ilich55
1778841487
Алексей, тебе пора перейти на бананы. Средняя цена 150 р. за 1 кг.
Ответить
Everest13
1778842067
Ну мы в разные магазины ходим, у нас минимальная цена 77, самые дорогие 165)))
Ответить
СильныйМозг
1778842444
Про огурцы и бананы, можно сказать одно, мясные на них не экономят, как и на мекояне, бромонтане и пургене. Пока есть болельшики секты, производителям этой продукции волноваться не о чем. Мясные, лучше на туалетную бумагу не купять, но вазьмут 2 пачки огурцов.
Ответить
Антрацитовый волхв
1778843303
Не соглашусь лишь с тем, что помидоры лучше огурцов. И зачем в магазине покупать, они там всё равно не очень?
Ответить
рылы
1778848725
мы огурцы всегда берём в магазине В1 (дискаунтер от "магнита"). 60р за килограмм длинных, 90р/450г за короткоплодные, которые фасованные на подложке. сейчас из интереса проверил в приложении, думал, что в пятёрочке дороже - но внезапно там вообще 60р/450г. короче, 133 рубля за килограмм обычных короткоплодных фасованных. совсем недорого. где он по 400 находит? или пачку 450 грамм по 250р, если она в пятёрочке по 60р?
Ответить
Krics
1778875016
Овощи надо посадить,ухаживать и т.д. и т.п.,это не на скамейке запасных сидеть,вырасти и узнаешь цену.
Ответить
