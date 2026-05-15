Стало известно, почему Раков не перейдет в «Спартак»

Вадим Раков начнет следующий сезон в «Локомотиве». Об этом сообщил агент форварда Владимир Кузьмичев.

21-летний россиянин начал сезона-2025/26 на правах аренды в «Крыльях Советов». Он забил 5 голов в 10 матчах.

В ноябре он получил травму плюсневой кости и вернулся в «Локо».

Сообщалось, что на нападающего претендует «Спартак».

«С высокой долей вероятности Вадим Раков останется в «Локомотиве». Мы находимся в активной стадии переговоров по контракту.

Интерес от «Спартака» к Вадиму был абсолютно реальным. К сожалению, травма скорректировала наши планы», – сказал Кузьмичев.