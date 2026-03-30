Заинтересовавший «Спартак» российский вингер рискует пропустить остаток сезона

Владимир Кузьмичев, агент флангового нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова, рассказал о травме 21-летнего футболиста.

Права на вингера принадлежат московскому «Локомотиву».

Летом его собирался купить «Спартак»

Раков не играет с 1 ноября прошлого года.

До травмы он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.

«Провели повторное обследование. К сожалению, можно заявить, что у Вадима случился рецидив. Удар пришелся в ту же ногу. И сейчас врачи решают, как будет проходить лечение – консервативно или пройдет повторная операция.

К сожалению, можно заявить, что этот сезон для Вадима Ракова, с большой долей вероятности, завершен. Между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» ведутся разговоры о возможном досрочном завершении аренды.

Чтобы Вадим мог спокойно лечиться и восстанавливаться в «Локомотиве». Об этом клубы разговаривают», – сообщил агент.