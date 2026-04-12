«Локомотив» прервал аренду игрока, травмированного с ноября

Владимир Кузьмичев, агент флангового нападающего Вадима Ракова, сообщил о досрочном возвращении игрока в «Локомотив» из «Крыльев Советов».
«На сегодняшний день можно сказать, что клубы договорились о прекращении арендного соглашения Вадима Ракова.
Мы ждем понедельника, чтобы это подписать на бумаге. Формально договоренности есть, осталось дождаться подписи двух сторон.
После этого мы дождемся, что скажут доктора «Локомотива» о восстановлении Вадима. На данный момент он проходит консервативный курс лечения», – сказал агент.
- Раков не играет с 1 ноября прошлого года.
- До травмы он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах.
- Летом вингера собирался купить «Спартак».
Источник: «Спорт-Экспресс»