«Локомотив» прервал аренду игрока, травмированного с ноября

Владимир Кузьмичев, агент флангового нападающего Вадима Ракова, сообщил о досрочном возвращении игрока в «Локомотив» из «Крыльев Советов».

«На сегодняшний день можно сказать, что клубы договорились о прекращении арендного соглашения Вадима Ракова.

Мы ждем понедельника, чтобы это подписать на бумаге. Формально договоренности есть, осталось дождаться подписи двух сторон.

После этого мы дождемся, что скажут доктора «Локомотива» о восстановлении Вадима. На данный момент он проходит консервативный курс лечения», – сказал агент.