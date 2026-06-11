«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»

«Крылья Советов» хотят расстаться с защитником Гонсало Рекеной, арендованным у «Институто».

При этом аргентинский клуб не заинтересован в игроке. Самарцы вынуждены самостоятельно искать место продолжения карьеры для защитника, который не смог адаптироваться в России.

«Крылья Советов» не могут в одностороннем порядке разорвать соглашение с футболистом, которое рассчитано до 31 декабря, – аренда уже полностью оплачена.