«Крылья» хотят пристроить легионера, которого не берут в «Институто»

«Крылья Советов» хотят расстаться с защитником Гонсало Рекеной, арендованным у «Институто».
При этом аргентинский клуб не заинтересован в игроке. Самарцы вынуждены самостоятельно искать место продолжения карьеры для защитника, который не смог адаптироваться в России.
«Крылья Советов» не могут в одностороннем порядке разорвать соглашение с футболистом, которое рассчитано до 31 декабря, – аренда уже полностью оплачена.
- 23-летний Рекена перешел в самарский клуб в феврале и провел за него 3 матча.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинцаа в 1,2 миллиона евро.
Источник: Legalbet