Клуб РПЛ готов продать участника ЧМ-2026

Нападающий «Динамо Мх» Хазем Мастури покинет команду после чемпионата мира-2026.

На игрока сборной Туниса претендуют минимум три клуба. «Эсперанс» уже сделал предложение о покупке форварда за 300 тысяч евро.

Махачкалинцы не против продать Мастури и их устраивает предложение тунисского клуба, но пока переговоры остановлены. В частности из-за серьeзного интереса со стороны двух неназванных турецких команд.

Руководство «Динамо Мх» считает, что после чемпионата мира ценник на Мастури вырастет – и будет возможность его выгоднее продать. Хотя бы вернуть 400 тысяч евро, за которые его покупали.

Нападающий взвешивает варианты. После завершения чемпионата мира он проведeт встречу с представителями «Динамо Мх», чтобы определиться с дальнейшими шагами.