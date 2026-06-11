Клуб РПЛ готов продать участника ЧМ-2026

Нападающий «Динамо Мх» Хазем Мастури покинет команду после чемпионата мира-2026.
На игрока сборной Туниса претендуют минимум три клуба. «Эсперанс» уже сделал предложение о покупке форварда за 300 тысяч евро.
Махачкалинцы не против продать Мастури и их устраивает предложение тунисского клуба, но пока переговоры остановлены. В частности из-за серьeзного интереса со стороны двух неназванных турецких команд.
Руководство «Динамо Мх» считает, что после чемпионата мира ценник на Мастури вырастет – и будет возможность его выгоднее продать. Хотя бы вернуть 400 тысяч евро, за которые его покупали.
Нападающий взвешивает варианты. После завершения чемпионата мира он проведeт встречу с представителями «Динамо Мх», чтобы определиться с дальнейшими шагами.
- В минувшем сезоне 28-летний Мастури провел 29 матчей за российский клуб, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с махачкалинцами рассчитан до середины 2028 года.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»