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  • В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов

В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов

11 июня, 10:58
22

Пресс-секретарь «Химнасии» из Ла-Платы Факундо Сантеллан высказался о возможном товарищеском матче с «Зенитом».

«Матч против «Зенита» пока не подтвержден. Мы все еще завершаем согласование некоторых деталей. Игра может пройти в период между 30 июня и 7 июля. Это будет заключительная неделя предсезонной подготовки. Вероятность того, что матч состоится, оценивается в 90%», – сказал Сантеллан.

По данным «Mash на спорте», все расходы – более 50 миллионов рублей – петербуржцы возьмут на себя. «Химнасия» планирует провести в Санкт-Петербурге сборы с 30 июня по 8 июля. Всe это время команда будет жить за счeт принимающей стороны.

Сообщается, что год назад «Зенит» заплатил за проведение товарищеского матча со «Сьоном» 31 миллион рублей.

  • Новый сезон в РПЛ стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на Суперкубок России.
  • «Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России.
  • В розыгрыше чемпионата Аргентины в Апертуре в этом году «Химнасия» выбыла в четвертьфинале.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Химнасия
Комментарии (22)
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Cleaner
1781165879
Зенит ХАПНЕТ бабла из БЮДЖЕТА России и заплатит любую запрашиваемую сумму. Зенит - клуб ПАРАЗИТ, живущий за чужой счет. Все у Зенита - КУПЛЕННОЕ. Потому и называют его ПОЗОРОМ...(((
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Император Бомжей
1781166352
Ну допустим! Ладно бы приехал Ривер Плейт или Бока Хуниорс, команды хоть с именем.Смысл платить им какой? Зенит, я могу свою дворовую команду привести за эти бабки!! Да фиг с ним в 3 раза дешевле!
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NewLife
1781166968
Лучше сыграйте со своими родственными душами - командой какого-нибудь аргентинского гей-клуба, получите больше удовольствия и потратите меньше денег пенсионеров😁
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Цугундeр
1781167353
)) О! МАсковские пенсы уже здесь!)) ДАлой! Землю-рабочим, заводы-крестьянам ,Газ -столичным(самым нищим)) пенсионЭрам!)
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Таврида
1781169028
Какой-то запредельный цЫнизм, там что, Месси приедет? Разбазаривание бабла поставлено на поток, сейчас важнее ПВО и бензин чем аргеновские ногофутболлеры. Из Крыма все отдыхайки массово разбегаются, уже Панораму Севастополя бомбанули, топлива нет, доходов нет, 50 лямов на показуху, в Газпроме вообще охренели?
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Hector вернулся
1781171225
Газа в стране ещё много! Чего уж там! Мечты сбываются, но не у всех!
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andr45
1781172448
«Химнасия» из Ла-Платы, конечно, крепкий орешек! После 16 туров занимает ДЕСЯТОЕ место, забила с классным нападением (19 голов) и бетонной зашитой, пропустившей всего-то 19 мячей.
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andr45
1781172582
«Zenitе»  заплатит 50+ миллионов» Интересно, а чему равен + миллионов))
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Garrincha58
1781173086
Все над Зенитом стебаются, а вы не думали как РФС тратит деньги на Буркина с фасой или Тринидадам думаете они приезжают к нам на свои фиг вам там бабки ещё не такие тратятся. С нами без денег никто теперь играть не будет
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R_a_i_n
1781173652
Цука, нет слов.
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