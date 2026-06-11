В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов

Пресс-секретарь «Химнасии» из Ла-Платы Факундо Сантеллан высказался о возможном товарищеском матче с «Зенитом».
«Матч против «Зенита» пока не подтвержден. Мы все еще завершаем согласование некоторых деталей. Игра может пройти в период между 30 июня и 7 июля. Это будет заключительная неделя предсезонной подготовки. Вероятность того, что матч состоится, оценивается в 90%», – сказал Сантеллан.
По данным «Mash на спорте», все расходы – более 50 миллионов рублей – петербуржцы возьмут на себя. «Химнасия» планирует провести в Санкт-Петербурге сборы с 30 июня по 8 июля. Всe это время команда будет жить за счeт принимающей стороны.
Сообщается, что год назад «Зенит» заплатил за проведение товарищеского матча со «Сьоном» 31 миллион рублей.
- Новый сезон в РПЛ стартует в конце июля. 18 июля пройдет матч на Суперкубок России.
- «Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России.
- В розыгрыше чемпионата Аргентины в Апертуре в этом году «Химнасия» выбыла в четвертьфинале.
Источник: Sport24