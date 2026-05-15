Аршавин назвал условие для победы «Ростова» над «Зенитом»

Вчера, 08:30
16

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил шансы «Ростова» на победу дома над «Зенитом» в 30‑м туре РПЛ.

«У «Ростова» минимальный шанс. Если только дух Боселли вселится в каждого игрока «Зенита», и они будут промахиваться и не забивать. Хотя необязательно, что будет много моментов, но «Зенит» надежно сыграет и точно увезет как минимум ничью, а скорее всего победит», – сказал Аршавин.

  • Матч пройдет 17 мая и начнется в 18:00 мск.
  • «Зенит» с 65 очками лидирует в РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на 2 балла. Для завоевания чемпионства ему хватит ничьей.
  • 11 мая нападающий «Краснодара» Хуан Боселли на 85‑й минуте гостевого матча 29‑го тура с «Динамо» при счете 1:1 не смог реализовать выход один на один. В компенсированное ко второму тайму время бело‑голубые забили победный мяч – 2:1.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Ростов Аршавин Андрей Боселли Хуан
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf57
1778823726
АРШАВИН! Не говори ГОП, сглазишь!
crf57
1778823786
Таким самоуверенным чушпанам как АРШАВИН, мы ответим на поле!
nik55
1778824345
судьи помогут бо-жам
evgevg13
1778824396
Ой, Андрюша...
Garrincha58
1778826333
Иди кувыркайся это у тебя лучше получается
alp
1778827150
АБМ лично про стимулирует и вставит саморасклиниваюшийся чоп в задницу каждому для придачи бодрости и умения работать с мячом.
OldenVad
1778827387
Ну если Зенит сам не смог победить Сочи. То шансы есть. Хотя как решат судьи.
Литейный 4 (returned)
1778828092
Когда Зенит правильно настроен он вынесет любого соперника в нашем чемпионате с большим преимуществом. Посмотрим как Серёжа подготовит команду. Гыгыгы
...уефан
1778828215
...похоже, уверенность Аршавина имеет под собой реальный фундамент, скорее всего, собрался Газпром погасить полностью долги клуба "Ростов" до матча в Ростове-на-Дону...
k611
1778829672
Игра покажет. Сейчас можно говорить всё что угодно...
18+
