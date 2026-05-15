Аршавин назвал условие для победы «Ростова» над «Зенитом»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил шансы «Ростова» на победу дома над «Зенитом» в 30‑м туре РПЛ.
«У «Ростова» минимальный шанс. Если только дух Боселли вселится в каждого игрока «Зенита», и они будут промахиваться и не забивать. Хотя необязательно, что будет много моментов, но «Зенит» надежно сыграет и точно увезет как минимум ничью, а скорее всего победит», – сказал Аршавин.
- Матч пройдет 17 мая и начнется в 18:00 мск.
- «Зенит» с 65 очками лидирует в РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на 2 балла. Для завоевания чемпионства ему хватит ничьей.
- 11 мая нападающий «Краснодара» Хуан Боселли на 85‑й минуте гостевого матча 29‑го тура с «Динамо» при счете 1:1 не смог реализовать выход один на один. В компенсированное ко второму тайму время бело‑голубые забили победный мяч – 2:1.
Источник: «Матч ТВ»