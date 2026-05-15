Талалаев допустил назначение в ЦСКА: «Знакомые после драки становятся друзьями»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможном назначении в ЦСКА.

– В СМИ обсуждался интерес к вам со стороны ЦСКА. К вам обращались из этого клуба?

– Нет.

– А вообще возможен ваш союз с ЦСКА после истории в очном матче и слов Бабаева, который посоветовал вам обратиться к психотерапевту?

– Вы придаете очень большое значение словам. Я воспитан на том, что мужчины должны придавать значение поступкам. Не согласен с оценкой, которую дали моему поступку, и дисквалификацией. С моей стороны не было никакой провокации. Я просто выбил мяч. Что касается слов Бабаева – у каждого в футболе есть свое мнение. Роман Юрьевич меня не знает, поэтому, думаю, ему сложно оценивать меня и мои поступки. Ошибки совершают все. Но исключать возможность общения или совместной работы я не стал бы. Вот вы когда-нибудь дрались во дворе?

– Было дело.

– Как правило, знакомые после драки становятся друзьями. Я с моим лучшим другом на футбольной площадке постоянно вступал в конфликты, иногда – феерически. Поэтому придавать большую значимость словам Бабаева, сказанным после поступка, особого смысла нет.