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  • Талалаев допустил назначение в ЦСКА: «Знакомые после драки становятся друзьями»

Талалаев допустил назначение в ЦСКА: «Знакомые после драки становятся друзьями»

15 мая, 11:50
5

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможном назначении в ЦСКА.

– В СМИ обсуждался интерес к вам со стороны ЦСКА. К вам обращались из этого клуба?

– Нет.

– А вообще возможен ваш союз с ЦСКА после истории в очном матче и слов Бабаева, который посоветовал вам обратиться к психотерапевту?

– Вы придаете очень большое значение словам. Я воспитан на том, что мужчины должны придавать значение поступкам. Не согласен с оценкой, которую дали моему поступку, и дисквалификацией. С моей стороны не было никакой провокации. Я просто выбил мяч. Что касается слов Бабаева – у каждого в футболе есть свое мнение. Роман Юрьевич меня не знает, поэтому, думаю, ему сложно оценивать меня и мои поступки. Ошибки совершают все. Но исключать возможность общения или совместной работы я не стал бы. Вот вы когда-нибудь дрались во дворе?

– Было дело.

– Как правило, знакомые после драки становятся друзьями. Я с моим лучшим другом на футбольной площадке постоянно вступал в конфликты, иногда – феерически. Поэтому придавать большую значимость словам Бабаева, сказанным после поступка, особого смысла нет.

  • Конфликт между Талалаевым и ЦСКА вспыхнул в марте 2026 года, когда «Балтика» играла с московской командой.
  • В компенсированное время мяч ушел в аут рядом с технической зоной «Балтики». Талалаев перехватил его и демонстративно выбил на трибуны, затягивая время и не давая армейцам быстро ввести мяч в игру.
  • На поле и в техническую зону ворвался главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Между ним и Талалаевым завязалась перепалка.
  • КДК РФС в итоге дисквалифицировал Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 300 тысяч рублей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Талалаев Андрей
Комментарии (5)
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1778835938
Зато "виновник конфликта" выжил,а Челестини уже нет,юное заморское хамло Кармо , отыграв успешно один матч,снова исчез с горизонта.Вот жаль,что Челюсть Бабаяна с собой не прихватил...
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