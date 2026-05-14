Чалову отказали в возвращении в ЦСКА: «Годится только для юношеского футбола»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что возвращать форварда Федора Чалова в клуб не стоит.
«Чалов не игрок уровня ЦСКА. К нам его звать не стоит, он не годится для российского футбола. Если бы Федор был хорошим футболистом, его бы давно заметили в Европе. У него не получилось в Швейцарии, сейчас та же история с Турцией.
Чалов годится только для юношеского футбола. Федор забивал лишь благодаря ошибкам защитников, а не за счет своего мастерства. За ним пока стоит только наблюдать», – сказал Пономарев.
- В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.
- Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»