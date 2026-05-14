  • Чалову отказали в возвращении в ЦСКА: «Годится только для юношеского футбола»

Чалову отказали в возвращении в ЦСКА: «Годится только для юношеского футбола»

Вчера, 19:50
9

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что возвращать форварда Федора Чалова в клуб не стоит.

«Чалов не игрок уровня ЦСКА. К нам его звать не стоит, он не годится для российского футбола. Если бы Федор был хорошим футболистом, его бы давно заметили в Европе. У него не получилось в Швейцарии, сейчас та же история с Турцией.

Чалов годится только для юношеского футбола. Федор забивал лишь благодаря ошибкам защитников, а не за счет своего мастерства. За ним пока стоит только наблюдать», – сказал Пономарев.

  • В начале февраля «Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОКа.
  • Ранее Чалов также выступал за ЦСКА и «Базель».
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Кайсериспор ЦСКА Чалов Федор Пономарев Владимир
Комментарии (9)
Alexander.saf
1778778455
Своих незабивак хватает
Artemka444
1778778672
Дак получше Мусаева будет да и гонду И остальных деревянных
Император 1
1778779901
Его мнение кого-то интересует? Пускай он и прав
4епуха
1778781659
Заголовок конечно п.... Кто отказал то?
Сергей-Куприянов-vkontakt
1778782217
То ли дело Мусаев голеадор)))
FWSPM
1778785796
" Федор забивал лишь благодаря ошибкам защитников, а не за счет своего мастерства" Вот оно что
Mirak92
1778786420
Опять дед таблетки выпить забыл, пена со рта опять потекла
Чилим.
1778808419
Чалову отказали в возвращении в ЦСКА «Годится только для юношеского футбола»-заголовок. Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что возвращать форварда Федора Чалова в клуб не стоит.- содержание. Пономарев против возвращения Чалова в ЦСКА: «Не годится для российского футбола»- а это в первоисточнике. Какие же вы, Бомба, жертвы ЕГ, ЭГЭ и прочего ГЭ...
Все новости
