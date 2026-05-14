В ЦСКА отреагировали на возможный трансфер Кисляка в «ПСЖ»

Тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов отреагировал на информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику Матвею Кисляку.
«Не слышал об интересе к Кисляку, ничего не читаю. Как сказали, он одной ногой в «ПСЖ» (улыбается). Ребята хотели затянуть его в поздравительный коридор. Это шутка, ха-ха.
Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет еe. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу.
Матвей – один из лучших полузащитников нашей страны. У него может всe получиться в большом европейском клубе», – сказал Игдисамов.
- 20-летний Кисляк – воспитанник ЦСКА.
- В этом сезоне в его активе 8+8 в 41 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»