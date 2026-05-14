«Реал» официально объявил о досрочных выборах президента

«Реал» на официальном сайте объявил о проведении досрочных выборах президента и совета директоров клуба.

Ранее проведение этой процедуры анонсировал действующий президент мадридцев Флорентино Перес.

Прием заявок от кандидатов продлится с 14 по 23 мая. Точные сроки и место голосования избирательная комиссия утвердит позже, если на пост будет претендовать более одного человека.