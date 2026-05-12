Президент «Реала» Перес отреагировал на слухи, что он умирает от рака

Президент «Реала» Флорентино Перес на пресс-конференции прояснил ситуацию с состоянием своего здоровья.

«Я редко делаю заявления. Поэтому некоторые начали говорить, что у меня неизлечимая стадия рака...

Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить тем, кто беспокоился обо мне, что мое здоровье в полном порядке.

Если бы у меня был рак, как они говорили, мне пришлось бы обратиться в онкологический центр. Если бы это было так, разве об этом не узнали бы по всему миру?» – сказал Перес.