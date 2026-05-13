Арбелоа отреагировал на слова Переса о краже у «Реала» 7 чемпионских титулов

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался в поддержку резонансного заявления президента клуба Флорентино Переса.

По словам Переса, из-за судейских ошибок мадридцы не досчитались как минимум семи чемпионских титулов.

«Конечно, я согласен с президентом. Все мы видим, что происходило последние 20 лет. Будут и вещи, о которых мы не знаем. Было бы здорово, если бы «дело Негрейры» было раскрыто.

Очевидно, что это незаконно и немыслимо для всех, кто имеет отношение к футболу. Кажется невероятным, что только футбол отстаивает законность. Все болельщики «Реала» разделают это мнение», – считает Арбелоа.