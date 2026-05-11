«Реал» уже договорился с Моуринью

Испанский журналист Сиро Лопес заявил, что «Реал» достиг соглашения о приходе на пост главного тренера команды Жозе Моуринью.

Сейчас португалец возглавляет «Бенфику».

«Переговоры уже состоялись, и по окончании сезона будет объявлено о переходе Моуринью в «Мадрид».

Моуринью должен вернуться, потому что игроки будут уважать его – он пользуется уважением президента [Флорентино Переса]», – заявил Лопес.

По его информации, португальский специалист выдвинул условия, которые включают решения относительно состава команды и будущих приобретений.