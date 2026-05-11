«Реал» уже договорился с Моуринью

Сегодня, 13:18
1

Испанский журналист Сиро Лопес заявил, что «Реал» достиг соглашения о приходе на пост главного тренера команды Жозе Моуринью.

Сейчас португалец возглавляет «Бенфику».

«Переговоры уже состоялись, и по окончании сезона будет объявлено о переходе Моуринью в «Мадрид».

Моуринью должен вернуться, потому что игроки будут уважать его – он пользуется уважением президента [Флорентино Переса]», – заявил Лопес.

По его информации, португальский специалист выдвинул условия, которые включают решения относительно состава команды и будущих приобретений.

  • Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
  • «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.

Источник: COPE
алдан2014
1778502790
С ними он лигу Чемпионов не брал,почему то. С более слабыми командами брал
