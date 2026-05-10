Примера. «Барселона» победила «Реал» в домашнем Эль Класико (2:0) в день смерти отца Флика

«Барселона» в 35-м туре Примеры победила дома «Реал». Помогли два быстрых гола. Их забили Маркус Рэшфорд и Ферран Торрес.

Три очка позволили каталонцам досрочно стать чемпионами. «Реал», ищущий нового главного тренера, закончит сезон без трофеев.

У «Барселоны» в последних 16 матчах одно поражение. «Реал» прервал трехматчевую беспроигрышную серию.

У главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика в день матча умер отец.

«Реал» не побеждает «Барсу» на ее поле с 2023 года.