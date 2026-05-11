Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Флик высказался о чемпионстве и победе в Эль Класико в день смерти отца

Флик высказался о чемпионстве и победе в Эль Класико в день смерти отца

Сегодня, 00:21

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после матча 35-го тура Примеры против «Реала» (2:0). В день матча у немца умер папа.

«Барселона» досрочно оформила чемпионский титул.

«Это не было легко. «Реал» – фантастическая команда.

Я никогда не забуду этот день. Я люблю этих игроков, я люблю эту команду, фанаты – фантастические. Это был сложный день для меня», – сказал Флик.

  • Каталонцы взяли чемпионство во втором сезоне подряд. Оба – под руководством Ханса-Дитера Флика.
  • «Барселона» оформила титул в матче с «Реалом» впервые в истории.
  • «Реал» без чемпионства с 2024 года.

Еще по теме:
Отец Флика умер в день Эль Класико 3
Флик прокомментировал драку в «Реале» перед матчем с «Барсой» 1
Тренер «Барселоны» потребовал объяснений от судей после игры с «Сельтой»
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона Флик Ханс-Дитер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Орлов: «Глушенков так и не стал лидером «Зенита», к Соболеву у меня одна претензия»
11:10
1
Стало известно, рассматривают ли в «Локомотиве» кандидатуру Федотова
10:42
В «Локомотиве» не исключили ухода Воробьева
10:18
1
«Зенит» подпишет игрока «Балтики» за 3,2 миллиона
09:59
8
Арбелоа ответил, сыграет ли еще Мбаппе за «Реал» в этом сезоне
09:49
Неймар забил во 2-м матче подряд
09:38
Осинькин пожаловался на судейство в матче с «Зенитом»
09:25
5
Талалаев оценил сравнения с Романцевым и Семиным
08:43
7
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»
08:19
1
Вылет «Сочи», натужная победа «Зенита», чемпионство «Барсы» в день смерти отца Флика и другие новости
01:11
1
Все новости
Все новости
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны»
08:19
1
Арбелоа двумя словами отреагировал на чемпионство «Барсы», оформленное в Эль Класико
00:30
Флик высказался о чемпионстве и победе в Эль Класико в день смерти отца
00:21
⚡️ «Барселона» оформила 29-е чемпионство благодаря победе над «Реалом»
Вчера, 23:57
10
Примера. «Барселона» победила «Реал» в домашнем Эль Класико (2:0) в день смерти отца Флика
Вчера, 23:56
1
ФотоВинисиус троллил болельщиков «Барсы» во время Эль Класико
Вчера, 23:46
6
ФотоИгроки «Барселоны» едва не избили Винисиуса
Вчера, 23:37
6
Семин дал прогноз на матч «Барселона» – «Реал»
Вчера, 21:24
Отец Флика умер в день Эль Класико
Вчера, 14:51
3
Моуринью впервые высказался на тему возвращения в «Реал»
Вчера, 13:55
Стало известно, сыграет ли Мбаппе в Эль Класико
Вчера, 12:59
1
Касильяс прокомментировал драку в «Реале»: «В наше время тоже бывало»
Вчера, 00:24
Экс-президент «Барселоны» объяснил, почему клуб не купил Мбаппе
9 мая
Мбаппе сообщил, кто «сливал» Хаби Алонсо из «Реала»
9 мая
6
«Реал» договорился с новым тренером
9 мая
8
ВидеоКуртуа едва не влетел ногой в лицо Мбаппе
9 мая
5
Арбелоа не нашел «крота» в «Реале»
9 мая
1
Флик прокомментировал драку в «Реале» перед матчем с «Барсой»
9 мая
1
Макрон оригинально ответил на вопрос «Месси или Роналду?»
9 мая
4
Назначен судья на матч «Барселона» – «Реал»
9 мая
1
Где смотреть матч «Барселона» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 10 мая 2026
9 мая
ВидеоРеакция Арбелоа на поведение Мбаппе после драки Вальверде и Чуамени
9 мая
2
Арбелоа впервые прокомментировал драку Вальверде и Чуамени в раздевалке «Реала»
9 мая
2
«Реал» отказался от четырех тренеров
9 мая
3
37-летний Левандовски выбирает между двумя клубами
9 мая
5
«Барселоне» предложили 60-миллионного защитника
9 мая
У «Реала» осталось два кандидата на пост главного тренера
9 мая
1
Арбелоа конфликтует с шестью футболистами «Реала»
9 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 