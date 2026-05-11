Флик высказался о чемпионстве и победе в Эль Класико в день смерти отца

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после матча 35-го тура Примеры против «Реала» (2:0). В день матча у немца умер папа.
«Барселона» досрочно оформила чемпионский титул.
«Это не было легко. «Реал» – фантастическая команда.
Я никогда не забуду этот день. Я люблю этих игроков, я люблю эту команду, фанаты – фантастические. Это был сложный день для меня», – сказал Флик.
- Каталонцы взяли чемпионство во втором сезоне подряд. Оба – под руководством Ханса-Дитера Флика.
- «Барселона» оформила титул в матче с «Реалом» впервые в истории.
- «Реал» без чемпионства с 2024 года.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо