Бубнов нашел замену для Семака в «Зените»

Футбольный эксперт Александр Бубнов предложил «Зениту» нового главного тренера на случай отставки Сергея Семака.

– Если он не выиграет [чемпионат] – судьба решена, а если выиграет, то, я думаю, что нет. Но, с другой стороны, кого ставить?

Я бы Оливейру после него оставил. Ну а что? Все бразильцы его. Трансферный рынок – это дела Оливейры, плюс он русский язык знает.

– А как на него бы все остальные помощники смотрели? Тимощук, Анюков, Симутенков?

– А как они сейчас смотрят? Симутенкова устраивает, что он сидит, ничего не говорит и Семак с ним всe время разговаривает. Тимощук уже тоже привык, нафиг ему эта ответственность.

Самое лучшее для Семака на сегодняшний день, как раз и для отдыха будет хорошо – это сборная.

– Мне кажется, что если Семак возьмeт чемпионство, то его не попросят.

– Это не стиль Семака самому прийти и сказать: «Я устал, до свидания, спасибо вам большое».