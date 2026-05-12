Бубнов нашел замену для Семака в «Зените»

Футбольный эксперт Александр Бубнов предложил «Зениту» нового главного тренера на случай отставки Сергея Семака.
– Если он не выиграет [чемпионат] – судьба решена, а если выиграет, то, я думаю, что нет. Но, с другой стороны, кого ставить?
Я бы Оливейру после него оставил. Ну а что? Все бразильцы его. Трансферный рынок – это дела Оливейры, плюс он русский язык знает.
– А как на него бы все остальные помощники смотрели? Тимощук, Анюков, Симутенков?
– А как они сейчас смотрят? Симутенкова устраивает, что он сидит, ничего не говорит и Семак с ним всe время разговаривает. Тимощук уже тоже привык, нафиг ему эта ответственность.
Самое лучшее для Семака на сегодняшний день, как раз и для отдыха будет хорошо – это сборная.
– Мне кажется, что если Семак возьмeт чемпионство, то его не попросят.
– Это не стиль Семака самому прийти и сказать: «Я устал, до свидания, спасибо вам большое».
- У 43-летнего Вильяма Оливейры есть гражданство РФ.
- Он играл в России с 2009 по 2014 год за «Амкар», «Шинник», «Динамо Брянск» и «Уфу».
- После завершения карьеры этнический бразилец начал тренерскую карьеру в уфимском клубе.
- В 2019-м он вместе с Сергеем Семаком перебрался в «Зенит».