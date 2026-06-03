Клуб РПЛ забрал голкипера из «Торпедо»

Вратарь Никита Корец покинул «Торпедо», поскольку «Рубин» воспользовался опцией возвращения игрока из аренды.

«Никита, желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении черно-белых.

С января 2026 года Никита Корец провeл за «Торпедо» 4 матча, в которых пропустил 3 мяча. В активе вратаря 2 игры на ноль.