Генич сказал, как отреагирует, если Мостовой назовет его «полуфутболистом»

Комментатор Константин Генич высказался о своей футбольной карьере.

– В отличие от большинства коллег, у вас за плечами карьера профессионального футболиста. Насколько это помогает в работе?

– Это помогало, помогает и будет помогать. Да, сейчас многие журналисты и блогеры понимают футбол лучше иных действующих игроков. Но на поле происходящее воспринимается иначе, чем со стороны. И тут мой опыт выступлений на не самом плохом уровне оказывается весьма кстати.

Хотя, ещe большее значение имеет насмотренность. Она позволяет в любую секунду открыть нужную «папочку» в голове и сравнить похожие моменты из разных матчей. Чем больше объeм накопленной информации, тем проще делать какие-то выводы, анализировать.

Надо ли каждый раз, как когда-то просил Карпин, вставлять обороты «мне кажется» или «возможно», чтобы мнение комментатора не звучало слишком категорично? Считайте это самовлюблeнностью, но на свой счeт я такие советы не принимаю.

Хочешь высказаться, оценить эпизод – высказывайся, оценивай. Если твоe мнение кому-то не нравится – окей. Любой имеет право соглашаться или не соглашаться. Главное, чтобы всe было в рамках приличия, без оскорблений.

– Как думаете, в понимании Александра Мостового вы «футбольный человек»?

– Очень хотел бы так думать. Но это нормальная история – когда люди, поигравшие за сборную, в еврокубках, относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал».

Тот же Бубнов, ещe до наших совместных эфиров, часто высказывался обо мне в таком духе: «Да кто он такой? Где играл?» Никаких обид.

Если Мостовой назовeт меня «полуфутболистом» – ну и хорошо. Косых взглядов с моей стороны не будет.