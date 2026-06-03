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  • Генич сказал, как отреагирует, если Мостовой назовет его «полуфутболистом»

Генич сказал, как отреагирует, если Мостовой назовет его «полуфутболистом»

Вчера, 11:37

Комментатор Константин Генич высказался о своей футбольной карьере.

– В отличие от большинства коллег, у вас за плечами карьера профессионального футболиста. Насколько это помогает в работе?

– Это помогало, помогает и будет помогать. Да, сейчас многие журналисты и блогеры понимают футбол лучше иных действующих игроков. Но на поле происходящее воспринимается иначе, чем со стороны. И тут мой опыт выступлений на не самом плохом уровне оказывается весьма кстати.

Хотя, ещe большее значение имеет насмотренность. Она позволяет в любую секунду открыть нужную «папочку» в голове и сравнить похожие моменты из разных матчей. Чем больше объeм накопленной информации, тем проще делать какие-то выводы, анализировать.

Надо ли каждый раз, как когда-то просил Карпин, вставлять обороты «мне кажется» или «возможно», чтобы мнение комментатора не звучало слишком категорично? Считайте это самовлюблeнностью, но на свой счeт я такие советы не принимаю.

Хочешь высказаться, оценить эпизод – высказывайся, оценивай. Если твоe мнение кому-то не нравится – окей. Любой имеет право соглашаться или не соглашаться. Главное, чтобы всe было в рамках приличия, без оскорблений.

– Как думаете, в понимании Александра Мостового вы «футбольный человек»?

– Очень хотел бы так думать. Но это нормальная история – когда люди, поигравшие за сборную, в еврокубках, относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал».

Тот же Бубнов, ещe до наших совместных эфиров, часто высказывался обо мне в таком духе: «Да кто он такой? Где играл?» Никаких обид.

Если Мостовой назовeт меня «полуфутболистом» – ну и хорошо. Косых взглядов с моей стороны не будет.

  • Игровая карьера 48-летнего Генича на взрослом уровне продолжалась с 1995 до начала 2006 года.
  • Он выступал за дубль «Спартака», люберецкий «Торгмаш», московский «Монолит», латвийский «Вентспилс», «Химки», «Псков-2000», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».
  • В составе пермяков он победил в Первой лиге в 2003 году, но в феврале 2004-го получил травму из-за которой пришлось завершить карьеру.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Генич Константин Мостовой Александр
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