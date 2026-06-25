Стало известно, что Винисиус сказал судье, который отменил его гол в матче с Шотландией

Вингер сборной Бразилии Винисиус остался недоволен отменой его гола в матче со сборной Шотландии.
На 22-й минуте он отправил мяч в сетку ворота соперника, однако взятие ворот было отменено. Судья Сесар Артуро Рамос посмотрел повтор эпизода на мониторе и счел, что бразилец нарушал правила на Джеке Хендри при отборе мяча.
После того, как арбитр объявил о своем решении, Винисиус сказал мексиканцу: «Это позор».
- Бразилец сделал дубль в этой встрече, забив мячи на 7-й и 45+3-й минутах.
- У него в активе 4 гола и 1 ассист в 3 матчах на ЧМ-2026.
Источник: As