Стало известно, что Винисиус сказал судье, который отменил его гол в матче с Шотландией

Вингер сборной Бразилии Винисиус остался недоволен отменой его гола в матче со сборной Шотландии.

На 22-й минуте он отправил мяч в сетку ворота соперника, однако взятие ворот было отменено. Судья Сесар Артуро Рамос посмотрел повтор эпизода на мониторе и счел, что бразилец нарушал правила на Джеке Хендри при отборе мяча.

После того, как арбитр объявил о своем решении, Винисиус сказал мексиканцу: «Это позор».