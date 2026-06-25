Тренер Чехии прокомментировал вылет с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Кубик высказался о вылете национальной команды с ЧМ-2026.

«[О результатах на турнире]. Этот чемпионат мира показал, что нам нужно совершенствоваться и иметь больше конкурентоспособных спортсменов, которые умеют хорошо выступать на таком высоком уровне, как чемпионат мира. Я убежден, что после некоторых изменений мы улучшим свои результаты на следующих соревнованиях. Я вызову лучших игроков.

В нашей группе был явный фаворит – Мексика. Мы должны были сыграть лучше против Кореи и Южной Африки.

[Останется ли он на посту тренера на ЧМ-2030]. У меня есть контракт, и я не из тех, кто сдается. Я отработаю свой контракт и надеюсь поехать на новый чемпионат мира с Чехией.

Хочу от всего сердца поблагодарить наших болельщиков за их огромную поддержку. Уже сам факт выхода на чемпионат мира был большим достижением для нашей команды, и они продемонстрировали это нам, даже здесь, во время этой не очень удачной кампании», – сказал Кубик.