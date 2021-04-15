- 15 апреля 2021
- 17:36 «Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо» 8
- 6 февраля 2021
- 21:58 Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
- 21 января 2019
- 19:44 ЦСКА в первом матче в 2019 году забил пять безответных мячей «Вентспилсу» 12
- 14 января 2019
- 12:59 ЦСКА на первом сборе сыграет c «Вентспилсом» и «Мольде» 232
- 13 августа 2018
- 14:55 Киевское «Динамо» и «Спартак» заинтересованы в 20-летнем форварде «Вентспилса» 7
- 8 августа 2018
- 12:04 Неизвестные похитили нападающего «Вентспилса» и пытались шантажировать клуб 3
- 23 июля 2018
- 23:59 Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы 6