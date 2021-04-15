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Вентспилс
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Вентспилс - новости команды
Вентспилс
Латвия. Высшая лига
Стадион:
Олимпийский центр
Сайт:
http://www.fkventspils.lv/
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»
2021.04.15 17:36
8
Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
2021.02.06 21:58
ЦСКА в первом матче в 2019 году забил пять безответных мячей «Вентспилсу»
2019.01.21 19:44
12
ЦСКА на первом сборе сыграет c «Вентспилсом» и «Мольде»
2019.01.14 12:59
232
Киевское «Динамо» и «Спартак» заинтересованы в 20-летнем форварде «Вентспилса»
2018.08.13 14:55
7
Неизвестные похитили нападающего «Вентспилса» и пытались шантажировать клуб
2018.08.08 12:04
3
Российские арбитры назначены на три матча Лиги Европы
2018.07.23 23:59
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