Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты

«Химки» в товарищеском матче обыграли представителя ФНЛ «Чайку». Команда Игоря Черевченко забила по голу в обоих таймах.

«Арсенал», «Урал» сыграли вничью. «Уфа» минимально победила «Вентспилс».

Товарищеские матчи

Арсенал (Россия) – Вележ (Босния и Герцеговина) – 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Брандао, 9; 1:1 – Панченко, 13; 2:1 – Э. Кангва, 40; 2:2 – Вехабович, 61; 3:2 – Бурлак, 81; 3:3 – Овчина, 90+3.

Будучность (Черногория) – Ротор (Россия) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бабич, 60; 1:1 – Понсе, 76; 1:2 – Алейник, 86.

Вентспилс (Латвия) – Уфа (Россия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Андрич, 87 (с пенальти).

Химки (Россия) – Чайка (Россия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Казанцев, 28; 2:0 – Кухарчук, 51.

Урал (Россия) – РФШ (Латвия) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 10; 1:1 – Гаджимурадов, 68; 1:2 – 74; 2:2 – Погребняк, 82 (с пенальти).