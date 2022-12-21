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Игорь Черевченко
Главные новости
Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости
01:03
Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год
1
00:57
Примера. «Атлетико» победил «Жирону» (1:0) благодаря голу на 94-й минуте
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
1
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
1
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Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:50
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23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
3
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
3
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
2
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
6
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
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Игорь Черевченко
Тренер
Имя
Игорь
Фамилия
Черевченко
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 августа 1974
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Товарищеские матчи 2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
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Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Суперкубок России 2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Химки
1
0
0
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
05.02.2022
Химки
0 : 0
Рубин
11 марта
10:08
Смородская назвала двух тренеров «Локомотива», с которыми ей было комфортнее всего
23 февраля
14:16
«Истиклол» Черевченко подписал экс-защитника ЦСКА
18 января
14:58
Фото
Черевченко возглавил клуб из Таджикистана
2
12 января
20:29
Черевченко отреагировал на информацию, что он отказался возглавить тульский «Арсенал»
18:51
Черевченко отказался возглавить тульский «Арсенал» вместо Кононова
1
11 января
20:29
Черевченко близок к возвращению в тульский «Арсенал». Он выводил команду в еврокубки
21 декабря 2022
12:20
Стало известно, какой клуб возглавит Черевченко
1
08:57
Черевченко: «Есть предложение из-за рубежа, но мой приоритет – РПЛ»
1
30 ноября 2022
08:42
«Рубин» рассматривает на пост тренера трех кандидатов
2
18 ноября 2022
23:24
Черевченко назвал двух лучших российских тренеров РПЛ
1
21:49
Черевченко объяснил, почему отказался от предложений из сборных
12:59
Черевченко: «Дзюба пригодился бы «Локомотиву». Он быстро наберет форму»
3
08:59
Черевченко: «Локомотив» вел со мной диалог о назначении на пост главного тренера»
15 ноября 2022
21:14
У «Рубина» есть три кандидата на пост главного тренера вместо Слуцкого
6
2 ноября 2022
21:18
Черевченко назвал лучших игроков первого круга РПЛ
2
16:22
Кержаков и Черевченко – кандидаты на пост главного тренера «Сочи»
1
28 октября 2022
13:32
Черевченко объяснил, почему осенью отказался возвращаться к тренерской работе
1
26 октября 2022
21:28
«Даже не обсуждается». Черевченко не верит в вылет «Локомотива» в Первую лигу
1
10 октября 2022
08:08
«Локомотив» не собирается назначать Семина и Ротенберга. Клуб контактировал с двумя тренерами
4
8 октября 2022
21:43
Черевченко: «Готов вернуться в «Локомотив»
7 октября 2022
21:33
Черевченко рассказал, когда планирует вернуться к работе
1 октября 2022
12:37
«Посчитал, что сейчас не время». Черевченко отказал клубу РПЛ
29 сентября 2022
18:58
Черевченко может вернуться в «Локомотив» в качестве помощника Циннбауэра
1
28 сентября 2022
22:20
Стали известны подробности визита Черевченко в военкомат
9 сентября 2022
22:21
Черевченко отказался возглавить «Факел»
3
6 сентября 2022
17:25
Черевченко – главный кандидат «Факела» на пост тренера («РБ Спорт»)
1
1 сентября 2022
17:25
Черевченко заявил о готовности вернуться в «Локомотив»
1
17 августа 2022
16:10
Стал известен третий претендент на пост главного тренера «Торпедо»
3
9 августа 2022
09:59
Стали известны три тренера, которые могут сменить Бородюка в «Торпедо»
7
8 августа 2022
22:37
Черевченко: «Я не вернусь в «Химки»
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20.10.2019 19:16
Джанаев – огонь. Отбил два пенальти «Арсенала», сделал два крутейших сейва
Сказал, что ему далеко до Яшина.
24
25.04.2019 22:41
Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!
Всего одно очко до еврокубков в Туле.
8
05.08.2017 08:05
Как стыдный аутсайдер за полгода стал лидером. Главная сенсация России на старте нового сезона
Калининградская «Балтика» долго тонула в проблемах, но этим летом прекрасно изменилась. Николай Живоглядов рассказывает, как калининградцы развивают менеджемент, состав и визуальный образ.
17
02.05.2017 20:51
«Локомотив» выиграл Кубок России. Уже в седьмой раз
«Локомотив» – обладатель Кубка России-2016/17, этот трофей он выиграл в седьмой раз в своей истории. «Бомбардир» вспоминает, чем запомнились прошлые победные финалы.
26
20.02.2017 10:00
«Балтика» – бренд российского футбола». Как калининградский клуб спасается от краха
Следующим летом Калининград ждет чемпионат мира, а местный футбольный актив – «Балтика» – стоит на вылет в ПФЛ. Вытаскивать команду бросился Игорь Черевченко. «Бомбардир» рассказывает, причем здесь пасьянс «Косынка», хромая собака Зина и таинственный Джафар.
11
08.02.2017 21:05
Фанаты «Баварии» посвятили баннер Зозуле. «Реал» готов платить 65 миллионов за вратаря. Дайджест событий дня
Черевченко стал главным тренером «Балтики». Нобоа не перейдет в «Зенит». Агуэро может уехать в Италию. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
18
06.02.2017 21:30
Защитнику «Атлетико» грозит тюремное заключение. Выбран лучший гол сезона в ЛЧ. Дайджест событий дня
Марсело оскорбил фанатов «Реала». Стала известна зарплата Луиса Адриано. Иванов нужен клубу МЛС. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
10
03.11.2016 12:51
Видео дня. «Локомотив», который за один матч забивал больше, чем за половину этого сезона
Самая крупная победа в истории чемпионатов России состоялась 16 лет назад. «Локомотив» расколошматил «Уралан» — 9:0.
4
10.08.2016 14:00
Первые действия нового руководства «Локомотива»
Ольга Смородская ушла из «Локомотива». У клуба новый президент – Илья Геркус, работавший в «Зените» и «Лиге-ТВ». «Бомбардир» объясняет новому руководству клуба, чем заняться в первую очередь.
11
12.07.2016 20:40
Ушедшая молодость. Почему у «Локомотива» нет будущего
«Локо» этим летом покинуло двое молодых талантливых игроков, но осталось непопулярное руководство. «Бомбардир» – о том, что может принести такая политика.
9
31.05.2016 22:17
Над Евро-2016 нависла террористическая угроза. Аленичев остается в «Спартаке». Дайджест событий дня
РФС раздал награды. Бердыев остается в «Ростове». Рэшфорд сыграет на Евро. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10
21.05.2016 22:00
Объявлен состав сборной России на Евро. ЦСКА выиграл чемпионат. Дайджест событий дня
«Динамо» и «Мордовия» вылетели в ФНЛ. Моуринью возглавит «Манчестер Юнайтед». Черевченко уйдет из «Локомотива». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
36
01.05.2016 13:30
Детский лепет. Как дерби «Локомотива» и «Спартака» перестало быть серьезным
Даже в сезон, когда красно-белые и красно-зеленые борются за места в еврокубках, дерби все равно не приобретает эпическую атмосферу. Борис Путь побывал в Черкизово, чтобы осознать – даже 20-тысячная публика не уничтожает уныние, давно окутавшее оба клуба.
7
30.04.2016 18:20
Не забывайте о «Локо». Реальные шансы «Локомотива» на чемпионство
«Локомотив» не проигрывает уже шесть матчей подряд. При этом из-за своей незапоминающейся игры «Локомотив» не рассматривается как серьезный претендент на победу в чемпионате. А очков у него после 25-го тура было столько же, сколько у «Зенита». «Бомбардир» проанализировал игру московской команды и оценил ее шансы на золото.
10
10.12.2015 18:30
ЦСКА держится в лидерах, «Спартак» сомневается в Аленичеве
О шатком положении «Локомотива», двух разных «Зенитах» и новых испытаниях «Ростова» – в обзоре лидирующей группы РФПЛ от «Бомбардира».
2
Предыдущая
1
2
3
Следующая
10.11.2016 13:30
Тест: долго ли вы продержитесь на посту главного тренера клуба РФПЛ?
За первые 13 туров РФПЛ половина команд успела сменить тренеров. Блог «Vanity Fair» предлагает попытать счастья на тренерском мостике. Сколько матчей протянете вы?
21
31.07.2016 20:00
Под откос. Почему «Локомотив» в этом сезоне достигнет дна
Автор блога «Подземка качества», который болеет за «железнодорожников» больше 13 лет, готов сделать очень неутешительный прогноз.
14
16.04.2016 13:54
Миранчук как Челентано
Короткое превью к главному матчу субботы
03.03.2016 10:10
За 12 серий до (часть 2)...
На этой неделе - старт продолжение сезона "2015/16" сериала под названием "Российская Премьер-лига". В этой статье продолжим обсуждать матчи второго плана тура.
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