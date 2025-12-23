Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Игорь Черевченко
Игорь Черевченко
Россия
21 августа 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Черевченко возвращается в Россию
23 мая
1
Российский тренер рассказал, почему ушел из таджикистанского клуба
11 января
Черевченко во второй раз покинет клуб из Таджикистана
2025.12.23 12:09
1
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
2025.12.22 22:40
2
Российский тренер привел команду к титулу в Таджикистане
2025.12.09 21:12
3
В тульский «Арсенал» может вернуться тренер, с которым команда выступала в еврокубках
2025.06.04 18:55
2
Черевченко оценил перспективы Шалимова спасти «Факел» от вылета из РПЛ
2025.04.09 23:45
4
Российский тренер привел команду к чемпионству в Таджикистане
2024.11.01 21:09
5
Экс-тренер «Локомотива» и «Факела» Черевченко нашел новый клуб
2024.10.21 12:43
Черевченко сделал вывод из лидерства «Локо» в РПЛ
2024.08.31 16:03
Орлов прокомментировал отставку Черевченко из «Факела»
2024.08.14 10:21
Семин назвал самую большую проблему «Факела»
2024.08.14 09:50
5
Мостовой – о новом тренере «Факела»: «А кто это?»
2024.08.13 21:51
11
Генич прокомментировал отставку Черевченко из «Факела»
2024.08.13 12:30
10
Фото
Обращение «Факела» к Черевченко после отставки
2024.08.13 09:20
3
Семин осудил «Факел» за отставку тренера
2024.08.12 21:35
2
«Факел» рассматривает двух тренеров на замену Черевченко
2024.08.12 18:55
Черевченко прокомментировал увольнение из «Факела»
2024.08.12 18:06
2
«Факел» уволил главного тренера
2024.08.12 17:32
5
Черевченко высказался о первой ничьей «Факела» в сезоне
2024.08.04 21:58
Тренер «Факела» рассказал о проблемах при игре на стандартах против «Зенита»
2024.07.31 13:06
1
Черевченко провел «жесткий разговор» с «Факелом» после поражения от «Динамо»
2024.07.20 23:14
2
Черевченко – о своей работе в «Факеле»: «За три недели что-то можно сделать?»
2024.05.12 20:16
2
Тренер «Факела» объяснил, как удалось отобрать очки у «Зенита»
2024.05.06 20:51
9
Черевченко оценил свой дебют в качестве тренера «Факела»
2024.04.29 23:35
1
Черевченко прокомментировал назначение в «Факел»: «Поздно ночью поступил звонок»
2024.04.26 16:34
2
Фото
«Факел» назначил нового главного тренера
2024.04.26 15:52
5
Тренер-чемпион возглавит «Факел»
2024.04.26 13:44
8
Черевченко назвал двух таджикских игроков, которые могли бы заиграть в РПЛ
2024.01.30 13:35
1
Черевченко сравнил Глушакова с Модричем
2024.01.11 18:53
1
2
3
4
5
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
1
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+