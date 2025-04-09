Черевченко оценил перспективы Шалимова спасти «Факел» от вылета из РПЛ

Экс-тренер «Факела» Игорь Черевченко ответил на вопрос о шансах воронежской команды остаться в РПЛ при Игоре Шалимове.
«Пока удел «Факела» – это борьба за выживание. В оставшихся матчах воронежцам надо обязательно обыгрывать своих конкурентов.
После возвращения в РПЛ «Факел» в каждом сезоне борется за выживание. Пока у него это получалось.
Решение о смене тренера перед концовкой сезона срабатывало, так что у Шалимова может получиться сохранить команду в РПЛ», – сказал Черевченко.
- Шалимов 2 апреля сменил Дмитрия Пятибратова.
- «Факел» после 23 туров идет в зоне вылета из РПЛ – на 15-м месте.
- После смены тренера команда сыграла вничью с «Ахматом» – 0:0.
Источник: Metaratings