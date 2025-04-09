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  • Черевченко оценил перспективы Шалимова спасти «Факел» от вылета из РПЛ

Черевченко оценил перспективы Шалимова спасти «Факел» от вылета из РПЛ

Вчера, 23:45

Экс-тренер «Факела» Игорь Черевченко ответил на вопрос о шансах воронежской команды остаться в РПЛ при Игоре Шалимове.

«Пока удел «Факела» – это борьба за выживание. В оставшихся матчах воронежцам надо обязательно обыгрывать своих конкурентов.

После возвращения в РПЛ «Факел» в каждом сезоне борется за выживание. Пока у него это получалось.

Решение о смене тренера перед концовкой сезона срабатывало, так что у Шалимова может получиться сохранить команду в РПЛ», – сказал Черевченко.

  • Шалимов 2 апреля сменил Дмитрия Пятибратова.
  • «Факел» после 23 туров идет в зоне вылета из РПЛ – на 15-м месте.
  • После смены тренера команда сыграла вничью с «Ахматом» – 0:0.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Истиклол Факел Шалимов Игорь Черевченко Игорь
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