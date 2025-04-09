Черевченко оценил перспективы Шалимова спасти «Факел» от вылета из РПЛ

Экс-тренер «Факела» Игорь Черевченко ответил на вопрос о шансах воронежской команды остаться в РПЛ при Игоре Шалимове.

«Пока удел «Факела» – это борьба за выживание. В оставшихся матчах воронежцам надо обязательно обыгрывать своих конкурентов.

После возвращения в РПЛ «Факел» в каждом сезоне борется за выживание. Пока у него это получалось.

Решение о смене тренера перед концовкой сезона срабатывало, так что у Шалимова может получиться сохранить команду в РПЛ», – сказал Черевченко.