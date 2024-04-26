Черевченко прокомментировал назначение в «Факел»: «Поздно ночью поступил звонок»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о назначении.
«Сегодня поздно ночью поступил звонок и предложение от спортивного директора Кирилла Котова. Думал недолго, решение принял практически сразу же. Воронеж по-настоящему футбольный город, поэтому рад стать частью клуба с большой историей и такой потрясающей армией болельщиков.
Постараемся совместными усилиями до конца сезона решить все поставленные перед командой задачи», – сказал тренер.
- В 2023-2024 годах Черевченко работал в «Истиклоле».
- Тренер привел клуб из Таджикистана к чемпионству.
- «Факел» лишь за счет дополнительных показателей не идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Факела»