Черевченко прокомментировал назначение в «Факел»: «Поздно ночью поступил звонок»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о назначении.

«Сегодня поздно ночью поступил звонок и предложение от спортивного директора Кирилла Котова. Думал недолго, решение принял практически сразу же. Воронеж по-настоящему футбольный город, поэтому рад стать частью клуба с большой историей и такой потрясающей армией болельщиков.

Постараемся совместными усилиями до конца сезона решить все поставленные перед командой задачи», – сказал тренер.