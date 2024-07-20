Черевченко провел «жесткий разговор» с «Факелом» после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался после матча 1-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

– Как объяснить, что произошло в начале игры? Вы будто не вошли в игру.

– Да, так и было. Сейчас был жесткий разговор в раздевалке. Самое страшное, когда футболисты выходят на поле с безразличным лицом, думая, что всe умеют. Игра показала – 3:0 к первому тайму. Тяжело выходить из такой ситуации.

– Какие в перерыве были задумки после удаления у «Динамо»?

– Выпустили третьего нападающего, терять было нечего. Могли один гол пропустить на контратаке, знали сильные стороны «Динамо». К сожалению, отыграться не получилось. Радует, что есть моменты. Мы уделяли этому много внимание. Теперь оказывается, что надо было защите больше внимания уделять.

– Какой позитив будете извлекать из этого матча?

– Одного негатива в игре не бывает, есть и положительные моменты. Ребята завтра отдохнут, потом сядем и сделаем выводы. Главное, чтобы ребята поняли выводы.