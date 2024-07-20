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  • Черевченко провел «жесткий разговор» с «Факелом» после поражения от «Динамо»

Черевченко провел «жесткий разговор» с «Факелом» после поражения от «Динамо»

20 июля 2024, 23:14
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Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался после матча 1-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

– Как объяснить, что произошло в начале игры? Вы будто не вошли в игру.

– Да, так и было. Сейчас был жесткий разговор в раздевалке. Самое страшное, когда футболисты выходят на поле с безразличным лицом, думая, что всe умеют. Игра показала – 3:0 к первому тайму. Тяжело выходить из такой ситуации.

– Какие в перерыве были задумки после удаления у «Динамо»?

– Выпустили третьего нападающего, терять было нечего. Могли один гол пропустить на контратаке, знали сильные стороны «Динамо». К сожалению, отыграться не получилось. Радует, что есть моменты. Мы уделяли этому много внимание. Теперь оказывается, что надо было защите больше внимания уделять.

– Какой позитив будете извлекать из этого матча?

– Одного негатива в игре не бывает, есть и положительные моменты. Ребята завтра отдохнут, потом сядем и сделаем выводы. Главное, чтобы ребята поняли выводы.

  • У «Факела» забил Евгений Марков.
  • Команды заканчивали матч вдесятером.
  • Черевченко в команде с весны.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Динамо Черевченко Игорь
Комментарии (2)
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Krics
1721515706
Блин, Юрана пригласите,пока не поздно,ихмо.
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Александр.Т.
1721533764
Еще туров 3-5 и ено уволят)
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