Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черевченко во второй раз покинет клуб из Таджикистана

Сегодня, 12:09

Российский тренер Игорь Черевченко в ближайшее время уйдет из «Истиклола».

Это подтвердил генеральный директор клуба из Душанбе Шахзод Сулаймонов.

  • 51-летний Черевченко возглавляет «Истиклол» с октября 2024 года.
  • При нем команда дважды стала чемпионом.
  • Тренера связывают с работой в «Динамо Мх»

«Игорь Черевченко покинет наш клуб и не будет продлевать соглашение. Причина в здоровье специалиста – со слов Игоря Геннадьевича, ему нужно лечить колено.

26 декабря он официально уходит в отпуск, а 31 декабря заканчивается его контракт, который он продлевать не будет.

Что касается интереса к нему со стороны махачкалинского «Динамо», то предложений нам не поступало, клуб уже может вести переговоры напрямую со специалистом», – сообщил Сулаймонов.

Еще по теме:
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами 2
Российский тренер привел команду к титулу в Таджикистане 4
В тульский «Арсенал» может вернуться тренер, с которым команда выступала в еврокубках 2
Источник: Sport24
Таджикистан. Высшая лига Россия. Премьер-лига Истиклол Динамо Мх Черевченко Игорь
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Махачкалинское «Динамо» может назначить тренера из Медиалиги
15:00
В ЦСКА встали на защиту Баринова
14:51
1
ФНС заблокировала 11 счетов «Ростова»
14:42
Гусеву поставили конкретную задачу после утверждения на посту тренера «Динамо»
14:14
Орлов предостерег «Рубин»: «Для них это будет провал»
13:51
2
Аршавин назвал лучшего российского тренера: «Это футбольный человек»
13:43
4
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
13:29
Агент Баринова прояснил ситуацию с переходом в ЦСКА
13:17
1
«Балтику» наказали трансферным баном: подробности
12:53
5
Воробьев из «Локомотива» заинтересовал итальянский клуб
12:43
Все новости
Все новости
Черевченко во второй раз покинет клуб из Таджикистана
12:09
Российский тренер привел команду к титулу в Таджикистане
9 декабря
4
Сборная Таджикистана выбрала нового тренера – это не Березуцкий и не Федотов
3 октября
1
ФотоЧерышев подписал контракт с бронзовым призером чемпионата Таджикистана
2024.12.20 14:42
1
Российский тренер привел команду к чемпионству в Таджикистане
2024.11.01 21:09
5
Экс-тренер «Локомотива» и «Факела» Черевченко нашел новый клуб
2024.10.21 12:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 