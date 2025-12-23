Черевченко во второй раз покинет клуб из Таджикистана

Российский тренер Игорь Черевченко в ближайшее время уйдет из «Истиклола».

Это подтвердил генеральный директор клуба из Душанбе Шахзод Сулаймонов.

51-летний Черевченко возглавляет «Истиклол» с октября 2024 года.

При нем команда дважды стала чемпионом.

Тренера связывают с работой в «Динамо Мх»

«Игорь Черевченко покинет наш клуб и не будет продлевать соглашение. Причина в здоровье специалиста – со слов Игоря Геннадьевича, ему нужно лечить колено.

26 декабря он официально уходит в отпуск, а 31 декабря заканчивается его контракт, который он продлевать не будет.

Что касается интереса к нему со стороны махачкалинского «Динамо», то предложений нам не поступало, клуб уже может вести переговоры напрямую со специалистом», – сообщил Сулаймонов.