Тороп рассказал, мог ли уйти в аренду из ЦСКА

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о возможности уйти в аренду в другую команду.

– Еще одна цитата. Александр Гришин: «Тороп мог бы играть в любом топ‑клубе. Еще год – и всe может закончиться плачевно». Поспоришь?

– Во‑первых, я с большим уважением отношусь к Александру Сергеевичу. Во‑вторых, у каждого свой путь.

Сейчас я нужен ЦСКА, а я очень люблю этот клуб. Если буду думать о другой команде или чем‑то таком, тем более по ходу сезона, я не смогу отдаваться в играх на 100%. И вот тогда всe точно закончится плачевно. Я в ЦСКА, я должен выдать максимум, должен помогать Игорю, помогать команде и быть боевой единицей.

– За эти пять лет ни разу не просил об аренде?

– Никогда даже не задумывался об этом. Как я уже сказал, хочется дать ЦСКА максимум пользы.

– В интернете были шутки про тебя, когда Акинфеев намекнул об игре до 45 лет, типа «Ну ничего, посижу еще». Видел?

– Да, я тоже посмеялся. В этом плане посмеяться над собой – никогда не проблема, местами это даже где‑то нужно. А если говорить про Акинфеева, то Игорь Владимирович действительно не стареет, и я ему желаю только здоровья. Только он сам может понять, когда ему нужно будет что‑то менять в жизни.