Тороп рассказал, мог ли уйти в аренду из ЦСКА

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о возможности уйти в аренду в другую команду.
– Еще одна цитата. Александр Гришин: «Тороп мог бы играть в любом топ‑клубе. Еще год – и всe может закончиться плачевно». Поспоришь?
– Во‑первых, я с большим уважением отношусь к Александру Сергеевичу. Во‑вторых, у каждого свой путь.
Сейчас я нужен ЦСКА, а я очень люблю этот клуб. Если буду думать о другой команде или чем‑то таком, тем более по ходу сезона, я не смогу отдаваться в играх на 100%. И вот тогда всe точно закончится плачевно. Я в ЦСКА, я должен выдать максимум, должен помогать Игорю, помогать команде и быть боевой единицей.
– За эти пять лет ни разу не просил об аренде?
– Никогда даже не задумывался об этом. Как я уже сказал, хочется дать ЦСКА максимум пользы.
– В интернете были шутки про тебя, когда Акинфеев намекнул об игре до 45 лет, типа «Ну ничего, посижу еще». Видел?
– Да, я тоже посмеялся. В этом плане посмеяться над собой – никогда не проблема, местами это даже где‑то нужно. А если говорить про Акинфеева, то Игорь Владимирович действительно не стареет, и я ему желаю только здоровья. Только он сам может понять, когда ему нужно будет что‑то менять в жизни.
- 22-летний Тороп в этом сезоне провел за ЦСКА 12 матчей, пропустил 9 голов, сыграл на ноль в 6 встречах.
- Он дебютировал в основном составе красно-синих в сентябре 2021 года.