Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Совет ФИФА не будет рассматривать снятие бана с России

Вчера, 21:09
18

В западной прессе опровергли возможное возвращение российских команд в международные турниры в 2026 году.

Сообщалось, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

По информации The Times, такой шаг вызвал бы резкое сопротивление со стороны ряда европейских государств, поэтому совет ФИФА не планирует голосовать по этому вопросу.

  • Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.

Еще по теме:
Колосков прокомментировал слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры
Реакция Мостового на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола 6
ФИФА сомневается в допуске России по одной причине 19
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1770056272
Хорошо бы Орешником их
Ответить
asd@dsa
1770056303
Прикольно.Взяли всех возбудили в комментах у Бомбы.))) Закончилось все пшиком.
Ответить
САНЁК17
1770056794
Так быстро говорили,обсудили ещё быстрее
Ответить
Император Бомжей
1770057083
О чем я и писал ранее, скандинавы и гейевропа, не дадут снять бан, просто откажутся с нами играть)) А штатам срать, будут с нами играть или нет, а точнее точно не будут)))
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1770057319
Ну вот тебе,мы уже размечтались, что сыграем на ЧМ-2026, а тут облом,не гоже товарищей обижать
Ответить
bset
1770057488
Вы че вас щас прикроют. Удалите новость быстро. Надо про эту забыть, а форсить ту, где нас все хотят и без нас не могут. Скоро на коленях приползут, лишь бы мы вернулись обратно.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770059119
Шейхи скупают еврофутбол оптом и в розницу. Пингвины — сила: выживают в вечном холоде, трезвые, единые, вневременные.Из Кодекса восстала истина: стена смерти падает, лишь когда начинается бег — трезвый, единый, вечный
Ответить
волчарик
1770059698
А что возбудились то по этим новостям? Зачем вообще напрашиваться туда где нас не хотят видеть? И самое интересное зачем, постоять у стеночки подогнув коленочки на чужом празднике?
Ответить
FFR
1770061303
Понятное дело, а то тут некоторые наивные люди засуетились.
Ответить
"supermax"
1770061686
Политическое петушьё... Хорошо если лет через 10 вернут, когда эти старые петухи в гейропейской политике передохнут
Ответить
Главные новости
Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Вежливый такой оказался лучше всех
11
Валуев – о словах президента ФИФА: «Одной задницей сложно усидеть на двух стульях»
01:00
Экс-глава офиса ФИФА в Москве: «Допуск российских команд сейчас невозможен»
00:12
ФотоБензема сменил команду внутри Саудовской Аравии
00:05
У «Зенита» нет договоренности по Дурану
Вчера, 23:11
4
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:51
3
«Краснодар» объявил о продаже легионера
Вчера, 22:10
2
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру»
Вчера, 21:57
7
Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры
Вчера, 21:47
8
Забастовка Роналду задерживает три трансфера
Вчера, 21:35
Все новости
Все новости
Реакция Быстрова на слова Инфантино о допуске России
Вчера, 23:38
1
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:51
3
Два игрока покинули «Ахмат»
Вчера, 22:22
«Краснодар» объявил о продаже легионера
Вчера, 22:10
2
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру»
Вчера, 21:57
7
Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры
Вчера, 21:47
8
Гурцкая отказался от пари с Селюком: «Зачем с мудаком спорить?»
Вчера, 21:21
9
Совет ФИФА не будет рассматривать снятие бана с России
Вчера, 21:09
18
Колосков прокомментировал слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры
Вчера, 20:33
Гурцкая – о новичке «Зенита»: «Неуправляемый парень»
Вчера, 20:08
8
Реакция Мостового на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 19:57
9
ФИФА сомневается в допуске России по одной причине
Вчера, 19:45
42
Легионер «Краснодара» отказал бывшему клубу, борющемуся за выживание
Вчера, 19:30
3
Футболист «Спартака» выбыл на месяц из-за травмы
Вчера, 19:19
2
Стало известно, когда ФИФА обсудит возвращение России в международные турниры
Вчера, 19:07
11
«Крылья Советов» погасили долг на сумму более миллиарда рублей
Вчера, 19:00
6
В РФС отреагировали на слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры
Вчера, 18:51
5
Стало известно, когда и за какую сумму «Зенит» продаст Педро
Вчера, 18:43
6
Юран прокомментировал слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 18:35
5
Реакция Семина на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 18:18
1
Видео⚡️ Президент ФИФА призвал вернуть российские команды в международные турниры
Вчера, 17:49
27
Стало известно, благодаря кому Митрюшкин назначен капитаном «Локомотива»
Вчера, 17:17
2
Потенциальный новичок «Зенита» вылетел в Россию
Вчера, 17:05
6
Мостовой посетил финал Кубка Бразилии: «Футбол был слабоватый»
Вчера, 16:54
3
«Краснодар» отдаст в аренду летнего новичка
Вчера, 16:37
Гаврилов определил лучшего футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 16:29
6
Видео«Локомотив» объявил имя нового капитана команды
Вчера, 16:00
4
Семшов раскритиковал игроков «Спартака»: «Оставайтесь взрослыми до конца»
Вчера, 15:51
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 