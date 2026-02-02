Совет ФИФА не будет рассматривать снятие бана с России

В западной прессе опровергли возможное возвращение российских команд в международные турниры в 2026 году.
Сообщалось, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
По информации The Times, такой шаг вызвал бы резкое сопротивление со стороны ряда европейских государств, поэтому совет ФИФА не планирует голосовать по этому вопросу.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против команд из России и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.
Источник: «Бомбардир»