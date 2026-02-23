Введите ваш ник на сайте
Определен самый влиятельный человек в российском футболе

Вчера, 16:43
1

«Спорт-Экспресс» опубликовал ежегодный рейтинг самых влиятельных персон российского футбола.

Первое место занял президент РФС Александр Дюков.

«Президент РФС инициировал самое громкое дело о договорных матчах в российском футболе – «дело «Торпедо». По распоряжению Дюкова вся информация о нарушениях была собрана и передана в МВД.

Именно Дюков убедил министра спорта Михаила Дегтярева в том, что лимит на легионеров в российском футболе нельзя вводить резко, тем самым обеспечив плавное сокращение иностранцев на поле и в заявке и дав клубам время подготовиться к новым реалиям.

Фигура Дюкова позволила РФС провести успешные переговоры со спонсорами и партнерами на 2026 год, несмотря на обратную тенденцию в индустрии: большинство поддерживающих спорт и футбол компаний сокращают вложения из-за новой системы налогообложения.

Наконец, по инициативе Дюкова, несмотря на критику со стороны специалистов и СМИ, продлен контракт с главой российского судейства Милорадом Мажичем», – написали составители рейтинга.

  • Дюков возглавляет РФС с 2019 года.
  • Параллельно он руководит «Газпром нефтью».
  • Российский футбол при Дюкове отстранили от международного на неопределенный срок.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1771857750
...челюсти гиены перемалывают всё без остатка, даже самые крупные и прочные кости. Это - гиена, Сэр!
Ответить
Все новости
