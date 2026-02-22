Введите ваш ник на сайте
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года

Сегодня, 00:11
20

Юрист, агент, блогер Антон Смирнов составил рейтинг самых важных людей российского футбола в 2025 году.

1. Александр Дюков – президент РФС.

2. Максим Митрофанов – генеральный секретарь РФС.

3. Туфан Садыгов – экс-владелец ФК «Химки».

4. Алексей Миллер – председатель правления ПАО «Газпром».

5. Павел Андреев – агент.

6. Михаил Дегтярев – министр спорта РФ.

7. Леонид Соболев – владелец «Торпедо».

8. Кирилл Брейдо – директор по коммуникациям ПФК ЦСКА.

9. Александр Тащин – генеральный продюсер «МАТЧ ТВ».

10. Кирилл Макаров – основатель и президент Winline (партнер РФС, РПЛ, «Спартака», «Зенита», «Краснодара»).

11. Сергей Галицкий – владелец «Краснодара».

12. Иван Карпов – инсайдер.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1771718800
Девяносто процентов лишних людей, но, каждому своё.
Ответить
Mirak92
1771727247
а выбирали они между собой. Ведь мы обыватели обычные то, знаем, что эта фашня ворует деньги из казны. Так и живем.
Ответить
Mirak92
1771727296
Хоть и фан ЦСКА, Брейдо брехун и спекулянт паршивый
Ответить
evgevg13
1771730527
Тогда в заголовке должно было быть: "для российского футбола". А так какой есть заголовок-это должны быть футболисты.
Ответить
R_a_i_n
1771734001
Скоро сезон возобновляется. Бомбардиру легче будет. Будет куча действительно футбольных новостей!
Ответить
biber.ru
1771736083
Что вспомнил, то и составил, на 13-го и следующих памяти не хватило. А Бомбе лишь бы ленту было чем занять.
Ответить
СильныйМозг
1771736428
Карпов то, должен быть на 1 месте.
Ответить
Semenycch
1771739908
Бред сумашедшего!
Ответить
рылы
1771740177
не нажимайте на фамилию под номером 10.
Ответить
Plyash
1771750749
Первая четвёрка ещё на свободе ? Ну , братцы россияне , Вы даёте ...
Ответить
