12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года

Юрист, агент, блогер Антон Смирнов составил рейтинг самых важных людей российского футбола в 2025 году.
1. Александр Дюков – президент РФС.
2. Максим Митрофанов – генеральный секретарь РФС.
3. Туфан Садыгов – экс-владелец ФК «Химки».
4. Алексей Миллер – председатель правления ПАО «Газпром».
5. Павел Андреев – агент.
6. Михаил Дегтярев – министр спорта РФ.
7. Леонид Соболев – владелец «Торпедо».
8. Кирилл Брейдо – директор по коммуникациям ПФК ЦСКА.
9. Александр Тащин – генеральный продюсер «МАТЧ ТВ».
10. Кирилл Макаров – основатель и президент Winline (партнер РФС, РПЛ, «Спартака», «Зенита», «Краснодара»).
11. Сергей Галицкий – владелец «Краснодара».
12. Иван Карпов – инсайдер.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова