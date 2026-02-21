Лончар: «В Черногории никто ничего не делает, а в России люди работают»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар сравнил Черногорию и Россию.

– Что самое необычное в плане быта ты встретил в России?

– Такое ощущение, будто в городе мало людей, не так много народу ходит в кафе и рестораны. Возможно, местные жители погружены в работу и свои дела. В

Черногории у нас больше людей можно увидеть, как они гуляют и пьют кофе. Наверное, в Черногории просто никто ничего не делает (смеется), а здесь люди работают.

– В чем уникальность Черногории и ее людей?

– Черногорцы всегда отличались своим складом менталитета. Мы можем быть упорными, своенравными, но в хорошем смысле.