Лончар: «В Черногории никто ничего не делает, а в России люди работают»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар сравнил Черногорию и Россию.
– Что самое необычное в плане быта ты встретил в России?
– Такое ощущение, будто в городе мало людей, не так много народу ходит в кафе и рестораны. Возможно, местные жители погружены в работу и свои дела. В
Черногории у нас больше людей можно увидеть, как они гуляют и пьют кофе. Наверное, в Черногории просто никто ничего не делает (смеется), а здесь люди работают.
– В чем уникальность Черногории и ее людей?
– Черногорцы всегда отличались своим складом менталитета. Мы можем быть упорными, своенравными, но в хорошем смысле.
- 30-летний Лончар в «Акроне» 1,5 года.
- В сезоне РПЛ у футболиста 17 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
- За сборную Черногории опорник провел 23 матча.
Источник: «Советский спорт»