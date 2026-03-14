Карседо прокомментировал состав «Спартака» на «Зенит»

Хуан Карлос Карседо прокомментировал отсутствие номинальных нападающих в стартовом составе «Спартака» на матч с «Зенитом».

Встреча 21-го тура РПЛ пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 по московскому времени.

Форварды «Спартака» Манфред Угальде, Антон Заболотный и Ливай Гарсия начнут игру на скамейке запасных.

В первом круге команды сыграли 2:2.

«Мы постараемся использовать наши сильные стороны. У нас достаточно насыщенная линия полузащиты. Когда матч начнется, вы увидите, кто будет исполнять роль нападающего.

Мы будем играть интенсивно, агрессивно. Нам нужна определенная стабильность в обороне, но для того, чтобы был более сбалансированный состав, мы выбрали такой вариант. Если будут контратаки, мы будем ими пользоваться. Мы хотим играть в атакующий футбол и пропускать меньше голов. Сегодня мы постараемся это сделать», – сказал Карседо.