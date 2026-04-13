Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал «легкий инсайд» Федора Смолова о будущем игрока.
По словам Смолова, у Батракова есть предложение от хорошего клуба на букву «П». Есть версия, что речь идет о «Порту».
«Говорить о конкретике можно тогда, когда в клуб пришло предложение. Но ни от «Порту», ни от другого клуба на букву «П» предложения не было. Я не знаю, откуда у Смолова такой инсайд.
Ни от одного европейского клуба еще по Батракову не было предложения. Это все на уровне слухов и разговоров. Конечно, я общаюсь с посредниками, которые представляют клубы, но конкретного предложения не было», – сказал Кузьмичев.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
Источник: «Советский спорт»