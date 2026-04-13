  • Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова

Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова

Сегодня, 16:50
9

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал «легкий инсайд» Федора Смолова о будущем игрока.

По словам Смолова, у Батракова есть предложение от хорошего клуба на букву «П». Есть версия, что речь идет о «Порту».

«Говорить о конкретике можно тогда, когда в клуб пришло предложение. Но ни от «Порту», ни от другого клуба на букву «П» предложения не было. Я не знаю, откуда у Смолова такой инсайд.

Ни от одного европейского клуба еще по Батракову не было предложения. Это все на уровне слухов и разговоров. Конечно, я общаюсь с посредниками, которые представляют клубы, но конкретного предложения не было», – сказал Кузьмичев.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.

Еще по теме:
Смолов сообщил «легкий инсайд» о Батракове 6
Батракова может подписать клуб экс-тренера «Зенита»
В «Локомотиве» назвали сумму для продажи Батракова «Зениту» 6
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Батраков Алексей
Комментарии (9)
опус 2
1776088914
Оказалось на букву Ж
Интерес
1776090242
Словом, вся информация мелкого уркагана оказалась "п...".
...уефан
1776090901
...ну-что ж, пошлём Хведера на букву "Х"...
Главные новости
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
22:56
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
22:36
2
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
22:16
5
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
21:49
4
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
21:18
6
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
19:49
14
Все новости
Все новости
Шнякин определил один из самых спорных судейских эпизодов весны
22:45
Тренер «Акрона» Тедеев объяснил поражение от «Динамо»
22:29
Генич высказался об уходе Батракова в «Порту»
21:40
1
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Гусев прокомментировал победу «Динамо» над «Акроном»
20:35
1
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
«Спартак» готов продать российского футболиста
19:41
16
«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам
19:29
6
РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Акроном» на 95-й минуте
19:21
9
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
19:21
Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»
18:53
13
Раскрыта позиция «Порту» по трансферу Батракова
18:46
5
Три основных игрока «Динамо» пропускают матч с «Акроном» из-за травм
18:38
1
Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»
18:18
6
Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:48
16
«Локомотив» близок к продлению контракта с летним новичком
17:17
1
Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»
16:57
18
Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова
16:50
9
Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»
16:44
14
Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»
16:38
12
Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»
16:16
3
Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»
15:54
20
Евсеева сравнили с Моуринью: «Вадим намного лучше»
15:42
4
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
15:14
5
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
14:47
8
Пономарев нашел позитив в турнирном положении ЦСКА
14:29
7
