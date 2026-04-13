Смолов сообщил «легкий инсайд» о Батракове

Бывший нападающий «Локомотива» Федор Смолов высказался о будущем полузащитника команды Алексея Батракова.
По словам форварда, у игрока красно-зеленых есть предложение от европейского клуба, однако это не «ПСЖ».
«У меня есть легкий инсайд. Там есть предложение, но от клуба не этого уровня [«ПСЖ»]. Я с Лешей еще зимой пересекался лично, и он мне сказал, что действительно так и есть – это предложение, которое потенциально может состояться. Спросил мое впечатление. Я говорю: «Конечно, да». Какой это клуб? Хороший. На букву «П», – сказал Смолов.
Ранее сообщалось, что интерес к Батракову проявляет «Порту».
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
Источник: ютуб-канал «Острые шипы»