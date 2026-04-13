Смолов сообщил «легкий инсайд» о Батракове

Сегодня, 13:40
8

Бывший нападающий «Локомотива» Федор Смолов высказался о будущем полузащитника команды Алексея Батракова.

По словам форварда, у игрока красно-зеленых есть предложение от европейского клуба, однако это не «ПСЖ».

«У меня есть легкий инсайд. Там есть предложение, но от клуба не этого уровня [«ПСЖ»]. Я с Лешей еще зимой пересекался лично, и он мне сказал, что действительно так и есть – это предложение, которое потенциально может состояться. Спросил мое впечатление. Я говорю: «Конечно, да». Какой это клуб? Хороший. На букву «П», – сказал Смолов.

Ранее сообщалось, что интерес к Батракову проявляет «Порту».

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.

Источник: ютуб-канал «Острые шипы»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Порту Смолов Федор Батраков Алексей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1776077486
Вот на букву п он и поедет.
Ответить
Цугундeр
1776078515
)) А к тебе на букву "Б" есть интерес... Из ФК "Бутырки" звонили.
Ответить
NewLife
1776078734
Пребывая в состоянии легкого опьянения, "Смолов сообщил «легкий инсайд»"
Ответить
...уефан
1776079988
...Пюник?...
Ответить
Argon
1776082000
Мастер ребусов
Ответить
Бомбардир ЛФЛ
1776083313
Пахтакор?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1776089171
Ну раз на букву"П", значит пи**ит Смолов.
Ответить
рылы
1776092973
партаг из тарасофки
Ответить
