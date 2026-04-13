Смолов сообщил «легкий инсайд» о Батракове

Бывший нападающий «Локомотива» Федор Смолов высказался о будущем полузащитника команды Алексея Батракова.

По словам форварда, у игрока красно-зеленых есть предложение от европейского клуба, однако это не «ПСЖ».

«У меня есть легкий инсайд. Там есть предложение, но от клуба не этого уровня [«ПСЖ»]. Я с Лешей еще зимой пересекался лично, и он мне сказал, что действительно так и есть – это предложение, которое потенциально может состояться. Спросил мое впечатление. Я говорю: «Конечно, да». Какой это клуб? Хороший. На букву «П», – сказал Смолов.

Ранее сообщалось, что интерес к Батракову проявляет «Порту».