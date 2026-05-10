  • Сычев назвал российского футболиста, способного повторить путь Хвичи

Сычев назвал российского футболиста, способного повторить путь Хвичи

Сегодня, 16:37
7

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может заиграть в топ-клубе Европы.

«Батраков готов к переходу в хороший европейский клуб. Он быстро адаптируется к любым условиям, в которые попадает. Это показывает его карьера.

Есть ли смысл замахнуться на топ-клуб или для начала лучше оказаться в середняке? Он готов к трансферу в топ-клуб. Вспомните опыт Хвичи Кварацхелии. Он после «Локомотива», «Рубина» и чемпионата Грузии оказался в «Наполи» и «ПСЖ». Батраков запросто может повторить его путь.

Главное – правильно настроиться на игру в Европе, а силы и здоровье у него для этого есть», – сказал Сычев.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро. Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Сычев Дмитрий Батраков Алексей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1778420540
Всё это гадание.
Ответить
Vitaga
1778422284
никак не тянет Батраков. очень очень далеко ему до Квары
Ответить
krassilkownik
1778422969
Феликс Михайлов
1778425934
Даже Аршавин не смог бы повторить достижения Хвичи.
Ответить
Бан
1778426193
Бред какой-то. Батраков в Локо играет через раз, а в сильном клубе его и вовсе не будет видно. А Хвича берет на себя и решает, в любом клубе. За счет скорости и техники.
Ответить
TomskFan
1778430249
чего гадать перейдет и посмотрим, про захаряна вон тоже говорили, в итоге насрал полные штаны и воняет
Ответить
Garrincha58
1778432733
Сычёв наверное по себе судишь. Из тебя так ничего хорошего не вышло
Ответить
