Сычев назвал российского футболиста, способного повторить путь Хвичи

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может заиграть в топ-клубе Европы.

«Батраков готов к переходу в хороший европейский клуб. Он быстро адаптируется к любым условиям, в которые попадает. Это показывает его карьера.

Есть ли смысл замахнуться на топ-клуб или для начала лучше оказаться в середняке? Он готов к трансферу в топ-клуб. Вспомните опыт Хвичи Кварацхелии. Он после «Локомотива», «Рубина» и чемпионата Грузии оказался в «Наполи» и «ПСЖ». Батраков запросто может повторить его путь.

Главное – правильно настроиться на игру в Европе, а силы и здоровье у него для этого есть», – сказал Сычев.