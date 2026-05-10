Сычев назвал российского футболиста, способного повторить путь Хвичи

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может заиграть в топ-клубе Европы.
«Батраков готов к переходу в хороший европейский клуб. Он быстро адаптируется к любым условиям, в которые попадает. Это показывает его карьера.
Есть ли смысл замахнуться на топ-клуб или для начала лучше оказаться в середняке? Он готов к трансферу в топ-клуб. Вспомните опыт Хвичи Кварацхелии. Он после «Локомотива», «Рубина» и чемпионата Грузии оказался в «Наполи» и «ПСЖ». Батраков запросто может повторить его путь.
Главное – правильно настроиться на игру в Европе, а силы и здоровье у него для этого есть», – сказал Сычев.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро. Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».
