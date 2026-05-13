Агент Батракова назвал сроки начала переговоров по трансферу игрока

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о сроках возможной продажи игрока.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по трансферу Батракова после финала Лиги чемпионов. Игра пройдет 30 мая.

– Если трансфер Батракова в Европу все-таки состоится, в какие сроки это будет сделано?

– С учетом того, что пауза не такая длинная, как зимняя, скорее всего, если трансфер и будет, то переговоры начнутся сразу по окончании сезона РПЛ.