Агент Батракова назвал сроки начала переговоров по трансферу игрока

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о сроках возможной продажи игрока.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по трансферу Батракова после финала Лиги чемпионов. Игра пройдет 30 мая.
– Если трансфер Батракова в Европу все-таки состоится, в какие сроки это будет сделано?
– С учетом того, что пауза не такая длинная, как зимняя, скорее всего, если трансфер и будет, то переговоры начнутся сразу по окончании сезона РПЛ.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
