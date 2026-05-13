Ерохин сказал, может ли остаться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о переговорах по новому контракту с клубом.

– В конце сезона у вас заканчивается контракт. Что дальше?

– Чувствую силы и мотивацию продолжать и как минимум еще сезон помогать «Зениту» на футбольном поле. Хочу и дальше приносить пользу! Понимаю, что у меня для этого есть и качества, и силы. Конечно, хотелось бы продлить контракт. Сейчас все сосредоточены на концовке чемпионата, а конкретика появится позже.

– С руководством уже обсуждали, что вернетесь к переговорам после сезона?

– Определенные разговоры есть – большего рассказать не могу. Надеюсь, они приведут к положительному итогу. Но сейчас самое важное и основное – это командный результат, все мысли только об этом.