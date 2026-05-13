Шнякин определил двух вратарей в РПЛ, которых может подписать «Динамо»

Комментатор Дмитрий Шнякин считает, что «Динамо» летом может приобрести одного из голкиперов – Максима Бориско из «Балтики» или Александра Дeгтева из «Сочи».

Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров говорил, что 34‑летний Андрей Лунев, возможно, потерял право на автоматическое продление контракта, который истекает по окончании сезона.

– Может ли Лунев рассчитывать на продление контракта с «Динамо» после классного матча с «Краснодаром»?

– Исключать этого нельзя, это многоопытный вратарь. Спасения в игре стали довольно символическими и важными. В «Динамо» сильно раздражались из‑за неудачной серии – в восьми официальных играх москвичи не могли забить «Краснодару». А сейчас не только забили, да еще и выиграли.

Вратарская линия «Динамо» в этом сезоне была самой нестабильной среди всех команд РПЛ. Большая редкость, когда происходит такая ротация, когда каждый из трех вратарей сыграл много матчей. Это не есть хорошо, потому что мы привыкли к тому, что в каждой команде должен быть железобетонный первый номер.

Не от хорошей жизни в «Динамо» подобное происходило, и это стало еще одним намеком на дестабилизацию в команде по всем линиям начиная от тренерской скамьи и заканчивая составом.

Насколько я знаю, все же приходилось общаться с представителями клуба на матчах, Лунев воспринимается как первый номер, несмотря на прогресс Расулова и присутствие в команде опытного Лещука. Мне интересен взгляд в будущее. Андрей – вратарь возрастной, достаточно травматичный, и встает вопрос: а не собирается ли «Динамо» сделать ставку на одного из голкиперов, которые блеснули в этом чемпионате.

– Вы о ком?

– Максим Бориско из «Балтики» или Александр Дeгтев из «Сочи», который здорово проявил себя этой весной. На рынке варианты есть. И история с вратарем «Динамо» – одна из интригующих в трансферное повестке.