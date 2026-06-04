Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возвращении Дзюбы

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов не дал однозначного ответа, может ли Артем Дзюба вернуться в клуб.

– Ходят разговоры про возвращение Дзюбы в «Спартак». Это возможно?

– Ещe раз повторю. Артем Дзюба – выдающийся футболист. Побил всевозможные рекорды. И мы все ему очень благодарны. Спасибо.