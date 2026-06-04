Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возвращении Дзюбы

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов не дал однозначного ответа, может ли Артем Дзюба вернуться в клуб.
– Ходят разговоры про возвращение Дзюбы в «Спартак». Это возможно?
– Ещe раз повторю. Артем Дзюба – выдающийся футболист. Побил всевозможные рекорды. И мы все ему очень благодарны. Спасибо.
- Артем – воспитанник красно-белых.
- Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».
Источник: «Чемпионат»