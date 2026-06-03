Ротенберг высказался о возможных трансферах Дзюбы и Кокорина в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг не верит в возможность подписания Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

«Сочи» сейчас в Первой лиге, Дзюба не захочет там играть. Хотя мы бы его хотели видеть, если бы он захотел играть. То же касается Кокорина. Саша там играет, у него получается. Когда Кокорин играл в «Сочи», мы были вторыми», – сказал Ротенберг.